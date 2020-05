Erdverkabelung abgeschlossen: In Riniken werden die ersten Strommasten demontiert

Das Kabel ist in der Erde, der Strom fliesst – ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Die Swissgrid nimmt die neue Höchstspannungsleitung zwischen Beznau und Birr in Betrieb. Diesen Monat kann die Demontage der alten Freileitung erfolgen. Per Kran werden insgesamt 19 Masten abgebrochen.

Derjenige an der Rosenstrasse in Neu-Riniken hat das Ortsbild viele Jahre geprägt. Der Abbau dauert nur wenige Stunden, zeigt sich beim Augenschein am Montagmittag. Flink – und gut gesichert – klettern drei Arbeiter in die schwindel­eregende Höhe, befestigen die Ketten des Pneukrans, lösen die Schrauben und schon gleitet ein Teil nach dem andern sachte zu Boden, wo der Strommast weiter zerlegt wird. Das Gelände kann dann wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Die Rückbauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende dieses Jahres.

Die Erdverkabelung ist eine Premiere

Am «Gäbihübel» im Raum Bözberg/Riniken ist ein Teilstück der 380-Kilovolt-Leitung in den Boden verlegt worden. Es handelt sich um eine Premiere für die Swissgrid, die zuständig ist für den Betrieb und den Unterhalt des Schweizer Höchstspannungsnetzes. An einer Medienorientierung haben die Verantwortlichen am Montag von einem genauso anspruchsvollen wie lehrreichen Vorhaben gesprochen. Rund zwei Jahre dauerte die Bauzeit. Als Hauptgründe für den Vorsprung auf den Terminplan bezeichnete Projektleiter Philipp Müller einerseits die erfolgreichen Projekt- und Ausführungsplanungen sowie andererseits das verhältnismässig warme und trockene Wetter.