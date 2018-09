Die Maschine des Fuerza-Aérea-Uruguaya-Flugs 571 war am 13. Oktober 1972 unterwegs von Montevideo nach Santiago de Chile, als sie an einem Berghang in den Anden in 4000 Metern Höhe zerschellte.

Erst nach 72 Tagen im Eis konnten 16 von 45 Insassen gerettet werden. Die hoffnungslose Lage hatte mit der Zeit alle Überlebenden dazu gedrängt, auf menschliches Fleisch der Absturzopfer als Nahrung zurückzugreifen. Das tragische Unglück ist seither auch bekannt als das «Wunder der Anden».