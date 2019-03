Man nennt ihn «Crazy Kiwi», weil niemand so verrückt ist zu tun, was er tut. Dean Leech: Familienvater, Tierpfleger und Rugby-Trainer. Als aktueller Coach des Rugby-Clubs Hausen Baboons haben er und sein Team grosse Pläne für die Zukunft. Die Amateurmannschaft aus der Region Brugg partizipiert diesen Sommer an einem der grössten Rugby-Turniere Europas: der European Sevens League. Vor fünf Jahren gründeten zehn enge Freunde die Hausen Baboons. Heute umfasst der Rugby-Club rund 40 Mitglieder und zwei Mannschaften. «Die Geschichte dieses Clubs ist ein Märchen», meint Leech voller Bewunderung und fügt hinzu: «Es ist noch lange nicht zu Ende.» Das Leben eines Ex-Profis Leech selbst kann den jungen Sportlern einiges bieten. Schon im Alter von drei Jahren trat er zum ersten Mal in Kontakt mit Rugby. Seither blieb er dem aggressiven Teamsport stets treu. Durch hartes Training und Disziplin schaffte er den Aufstieg in die professionelle Sportwelt, wo er als Vertreter für Neuseeland und die Schweiz an internationalen Turnieren spielte. Mit dem Coaching begann der mittlerweile 53-jährige Neuseeländer bereits im Alter von 14 Jahren. Grund dafür sei sein Vater gewesen, der ihn lehrte: «Was du lernst, sollst du weitergeben.»

Wenn Dean Leech gerade mal nicht Anleitungen für das optimale Tackling vermittelt, verbringt er Zeit mit seiner Patchworkfamilie. Zusammen mit Ehefrau Janine und sechs Kindern lebt er auf einem Bauernhof in Hofstatt. Auf derselben Farm befindet sich auch die Tier-Rettung Swiss Animal Rescue, die Leech gemeinsam mit seiner Schweizer Lebenspartnerin führt. Dort nimmt das Ehepaar Katzen, Hunde, Ziegen und sogar Pferde auf, die teilweise misshandelt wurden. Anschliessend pflegen sie die Tiere wieder gesund, um sie schlussendlich neuen Besitzern zu übergeben. Mit ernster Miene hält Leech fest: «Ob man es glaubt oder nicht, Tiermissbrauch ist ein Problem in der Schweiz.» Unterstützt wird seine Arbeit unter anderem durch Spenden von Mitgliedern der Hausen Baboons. Auf dem Siegeszug Seitdem Leech das regionale Rugby-Team im Juni 2018 zu trainieren begonnen hat, veränderte sich so einiges. Während die Hausen Baboons in ihren Anfängen meist die unteren Tabellenränge belegten, gehören sie inzwischen zu den Favoriten der Schweizer Rugby-Szene. In den letzten drei Wettkämpfen haben sie kein einziges Mal verloren und neun Spiele hintereinander gewonnen.

