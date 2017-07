In seinem Londoner Büro arbeitet Joel Stutz derzeit mit ein paar Freelancern zusammen. «Im Moment ist mein Geschäft noch nicht gross genug, um Festangestellte zu haben», sagt der 3-D-Designer. Anders als in der Schweiz spielen in einer Grossstadt wie London die persönlichen Kontakte und Empfehlungen eine viel grössere Rolle. Stutz betont: «Auf eine E-Mail oder einen Telefonanruf von einem Unbekannten reagiert hier niemand.»

Ohne Spezialisierung läuft nichts

Als weiteren Unterschied erwähnt er, dass man in der Schweiz als Designer sehr vielseitig sein müsse. Ein Kunde verlange beispielsweise eine 3-D-Animation, der nächste ein 2-D-Logo und der dritte eine Architektur-Visualisierung. Man könne sich also nicht zu stark im Nischenmarkt spezialisieren, sonst sei die Gefahr gross, nicht genügend Anfragen zu bekommen. In London hingegen sei es aufgrund der starken Konkurrenz zwingend, sich in einem Bereich zu spezialisieren.

«Meine Konkurrenten sind grosse 3-D-Firmen, die Hunderte Angestellte haben», so der 30-Jährige. Dort gebe es Leute, die nichts anderes machen, als für Filme Feuer-Spezialeffekte, Wasser-Simulationen, Hintergründe oder Autos zu designen.

Der Traum von Joel Stutz ist es, eines Tages einen eigenen Kurzfilm am Filmfestival in Cannes vorstellen zu können. Ihm ist es ein Anliegen, grosse Themen wie Umwelt oder Bildung in einer Animation so zu emotionalisieren, dass die Botschaft beim Zuschauer richtig rüber kommt.

Aktuell arbeitet er unter anderem an einem Cartoon für Kinder, der in ein paar Monaten im Fernsehen in Grossbritannien gezeigt werden soll. Die Details zu dieser Geschichte darf er noch nicht verraten.