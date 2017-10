Am Dienstag ging die öffentliche Mitwirkung für das neue Altstadtreglement Brugg zu Ende. Mittels einer von Fürsprecher Jürg Waldmeier verfassten Stellungnahme üben 51 Unterzeichner Kritik am Vorgehen der Stadt. Darunter sind mehrere Architekten, Gewerbetreibende und Bewohner der Altstadt. Sie fordern, dass die Inkraftsetzung des Altstadtreglements durch den Stadtrat aufzuschieben sei, «bis das vom Stadtrat vor Erlass des Reglements in einem partizipativen Prozess zu erarbeitende Entwicklungskonzept vorliegt».

Ein Anliegen, das nicht ganz neu ist. Denn: Vor über zwei Jahren lud die vom Brugger Stadtrat eingesetzte Arbeitsgruppe Raum Altstadt zu einem Workshop ins Salzhaus ein. Gut 100 Interessierte kamen. Geleitet wurde die Veranstaltung von Vizeammann Andrea Metzler. Die Resultate aus der Partizipationsveranstaltung wollte man unter anderem in die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) einfliessen lassen. Doch die Arbeitsgruppe erhielt nie ein Feedback und wurde stillschweigend aufgelöst.

In Waldmeiers Stellungnahme wird der Stadtrat daran erinnert, der im Räumlichen Entwicklungsleitbild Brugg Windisch (RELB) formulierte behördenverbindliche Auftrag «. . . für die Altstadt ist unter Einbezug der Arbeitsgruppe Raum Altstadt ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten . . .» sei unverzüglich an die Hand zu nehmen. Dazu gehört auch die Erarbeitung eines Leitbilds, mit dem das Planungsbüro Eckhaus im Mai 2016 vom Stadtrat beauftragt wurde.

Ohne diese Analyse und Diskussionen im Leitbildprozess fehlen laut Stellungnahme das Fundament und die Antworten auf die Fragen «Wo stehen wir? Wohin wollen wir?». Darauf aufbauend könne man erst die Frage «Wie wollen wir die Ziele erreichen?» schlüssig beantworten. Leider habe sich die Arbeit im vom Stadtrat eingeleiteten Prozess sehr rasch auf die Erarbeitung eines Reglements konzentriert. Dieses Vorgehen sei vom Begleitgremium wiederholt kritisiert worden. Die Unterzeichner erwarten angesichts der akuten Altstadt-Entwicklungen (Exodus der Verkaufsgeschäfte, labile Situation im Gastgewerbe), dass dieses Versprechen nach Dialog baldmöglichst eingelöst wird.

Stadtrat findet Vorgehen sinnvoll

Im Brugger Stadthaus sorgte die Stellungnahme der 51 zum Teil stadtbekannten Persönlichkeiten gestern für etwas Hektik. In einer schriftlichen Stellungnahme räumte der Stadtrat ein, dass gemäss RELB ein Entwicklungskonzept für die Altstadt vorgesehen ist.

Es habe sich jedoch gezeigt, dass die Erarbeitung eines umfassenden Entwicklungskonzepts und eine nachgelagerte Ausarbeitung des Altstadtreglements aus verschiedenen Gründen (fehlende finanzielle und personelle Ressourcen sowie Schwierigkeiten mit dem Terminplan der BNO-Revision) nicht möglich seien, heisst es weiter. «Das Altstadtreglement ist ein integraler Bestandteil der BNO-Revision und soll daher innerhalb dieses Projekts erstellt werden.»

Eine Aufteilung schätzt der Stadtrat als nicht sinnvoll ein. Es sei nicht ausgeschlossen, dass für die Altstadt später ein umfassenderes Entwicklungskonzept erarbeitet wird. Widersprüche zwischen Konzept und Altstadtreglement seien nicht unbedingt zu erwarten.