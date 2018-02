Im Mittelpunkt der ersten Semster-Klausur in Bözen stand die Festlegung von Legislaturzielen für die laufende Amtsperiode 2018 bis 2021.

Die Teilnehmer befassten sich intensiv damit, was in dieser Legislatur wichtig und zentral für die Gemeinde Bözen und seine Bevölkerung ist, aber auch, wo der Gemeinderat selber Prioritäten und Zeichen setzen will.

In diesem Prozess war es dem Gemeinderat jedoch genauso wichtig, stets auch die laufenden Zusammenschlussabklärungen der Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen (BEEH) im Auge zu behalten. Die definierten Legislaturziele sollen die laufenden Zusammenschlussabklärungen fördern und unterstützen.

Um dies realisieren zu können, wurde die in der ersten Phase des Entwicklungskonzepts BEEH erarbeitete gemeinsame Vision der vier Dörfer als Grundlage für die Definition der Legislaturziele herangezogen.

Nach intensiven Diskussionen haben sich diverse Ziele und Schwerpunkte ergeben, welche in einem Arbeitspapier zusammengefasst wurden. Die erwähnte Vision BEEH aus dem Entwicklungskonzept sowie die festgelegten Legislaturziele können unter www.boezen.ch/gemeinderat eingesehen werden. (AZ)