Entlang der Zurzacherstrasse sollen höhere Häuser entstehen

Für eine Grundlagenerarbeitung inklusive Machbarkeitsstudie zur Zentrumsentwicklung im Quartier Weiermatt beantragt der Stadtrat der Brugger Ortsbürgerschaft einen Bruttokredit von 105000 Franken. Coronabedingt wird die Wintergemeindeversammlung am Dienstag, 8. Dezember, um 20 Uhr nicht wie gewohnt im Rathaussaal, sondern in der Turnhalle Freudenstein stattfinden.

Das Weiermattquartier ist eine ab 1930 entstandene Stadterweiterung, die in weiten Teilen nach den Idealen der Gartenstadt geplant wurde. Neben den Abschnitten Kaserne, Sommerhalde und Lauffohr ist die Weiermatt das am dichtesten besiedelte Gebiet entlang der Zurzacherstrasse. In dessen Zentrum besitzt die Ortsbürgergemeinde eine 14545 m2 grosse Parzelle, die sich aktuell in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen befindet.

Mit Inkrafttreten der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) werden 3050 m2 dieser Parzelle in eine fünfgeschossige Wohn- und Arbeitszone (WA5) mit Gestaltungsplanpflicht umgezont. Der Perimeter der Gestaltungsplanpflicht umfasst auch zwei angrenzende Parzellen (siehe unten). Deren Eigentümer beabsichtigen, ihre Parzellen entsprechend den Möglichkeiten der revidierten BNO neu zu überbauen.