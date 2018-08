Am Eingang des Salzhauses parkieren jede Menge Kinderfahrzeuge, es duftet nach Grillwürsten und eine robuste Hüpfburg nimmt mit lachendem Clownsgesicht Bewegungsfreudige in sich auf. Hier haben vor 20 Jahren engagierte Frauen den Familienverein gegründet. Zum Familienspielfest kommen viele der damaligen Gründungsmitglieder zusammen, um gemeinsam mit den jungen Familien von heute im Salzhaus zu feiern. Die CoLeiterinnen Alexandra Hossli und Natalia Lerchmüller und viele fleissige Helferinnen und Helfer haben dafür ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Das Familienzentrum ermöglicht nun seit 1998, das sich Familien treffen und austauschen, die Kinder spielen und neue Kontakte knüpfen können. Es steht für einen Ort der Begegnung und bietet jede Menge Aktivitäten, internationale Feste, hat Kinderbetreuungsangebote und fördert die Integration unter anderem durch Deutschkurse.

Beim ökumenischen Gottesdienst zu Beginn des Festtages mit Pfarrerin Badenhorst und Pfarrer Meier singen die Kinder fröhliche Lieder. Bereits beim Kindermutmachlied machen alle im Salzhaus mit: «Wenn einer sagt: Ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut». Das klingt motivierend.

Finanzielle Starthilfe der Stadt

Auch Stadtammann Barbara Horlacher ist zum Fest gekommen und betont in ihrer Ansprache, dass die Gründung des Vereins in einer Zeit gewesen sei, die vor allem ehrenamtlich geprägt war. «Im Laufe der Zeit rückte das Thema Familie aber ins gesellschaftliche Bewusstsein», so Horlacher. Familienorientierte Einrichtungen gehörten nun zum Leben und zur Stadt. Daher bewilligte Brugg 1998 eine finanzielle Starthilfe für den Verein, der damals in der alten Villa Süssbach ein Zuhause fand. «Die besondere Stärke des Vereins ist es, Eltern und Kindern das örtliche Brauchtum näher zu bringen», sagt Horlacher. Sie überbringt im Namen der Stadt dem Verein Glückwünsche und bedankt sich bei allen aktiven und ehemaligen Mitgliedern für ihr Engagement. «Sie nehmen Bedürfnisse auf und suchen nach Lösungen», so Horlacher dankbar.

Kernanliegen ist geblieben

Die Gründungsmitglieder erinnern sich an damals. «Es war ein Müttertreff. Wir haben ursprünglich im Ballettraum mit einer Krabbelgruppe angefangen», sagt Gabriele Leonhardt. «Und es gab einmal im Monat Zmorga», so Barbara Franz. Und Ausflüge hätten sie auch gemacht. «Wir sind damals von Haus zu Haus gegangen, um die Familien für unseren Verein zu gewinnen, und haben mit 100 Mitgliedern begonnen», erklärt Silvia Gerber rückblickend. Die Frauen wollten etwas bewegen und leisteten dafür Pionierarbeit.

Am heutigen Tag ist zu erkennen: Das Kernanliegen ist auch nach 20 Jahren geblieben. Hier treffen sich Menschen und erleben mit ihren Familien abwechslungsreiche Stunden. Am Familienspielfest werden noch viele Kindergesichter geschminkt, Spiele gespielt, es wird fröhlich getanzt, gefahren, gehüpft und sogar gezaubert.