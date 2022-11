Energieversorgung Weil Stromknappheit abgewendet ist: Klimastreik Schweiz fordert sofortigen Baustopp des Notkraftwerks Birr In einer Mitteilung fordert die Bewegung Klimastreik Schweiz, die Bauarbeiten für das Notkraftwerk in Birr wieder einzustellen. Dies, weil der Bundesrat Entwarnung für eine allfällige Energieknappheit im kommenden Winter gegeben hat.

Auf diesem Areal der General Electric in Birr wird ein mobiles Öl-Kraftwerk ans Netz gehen, um im Notfall Stromengpässe zu überbrücken. Keystone

Die Grundlage für den Bau des Ölkraftwerks in Birr sei nicht mehr gegeben, schreibt Klimastreik Schweiz in ihrer Mitteilung von heute Mittwoch. Der Bundesrat sei in einer Studie zum Schluss gekommen, dass die Stromversorgungssicherheit im kommenden Winter nicht gravierend gefährdet sei.

Selbst in Szenarien einer Gasknappheit oder dem Ausfall von Kernkraft werde das Ölkraftwerk in Birr nicht benötigt, heisst es im Schreiben weiter. Auch bei einem Ausfall von mehreren französischen Kernkraftwerken könne die Energieversorgung in der Schweiz durch die Wasserkraft und den Import von Strom gewährleistet werden. Aus diesen Gründen fordere Klimastreik Schweiz den sofortigen Baustopp des fossilen Kraftwerks in Birr.

Die Forderung nach Ölkraftwerken sei «das letzte Aufbäumen der klimazerstörenden, fossilen Lobby», schreiben die Verfasser. Die Studie zeige, dass die Schweiz gut durch den Winter komme. Allerdings müssten nun rasch Solar- und Windkraft ausgebaut werden. Nur so würde die Schweiz von der Unsicherheit einer Versorgung mit Gas- und Atomstrom unabhängig. (luk)