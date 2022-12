Energiekrise Um Strom zu sparen: 7500 Lampen sollen an der FHNW in Brugg-Windisch ausgewechselt werden Wegen der Energiekrise rechnet die Fachhochschule nächstes Jahr mit 20 Prozent Mehrkosten. Verschiedene Massnahmen sollen den Stromverbrauch senken. In das Vorhaben werden auch die Studierenden miteinbezogen.

An der FHNW in Brugg-Windisch sind 3400 Studierende eingeschrieben. Deborah Bläuer

Die Energiekrise wird auch die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) zu spüren bekommen. Fast 8 Gigawattstunden werden jährlich auf dem Campus Brugg-Windisch verbraucht.

Für 2023 wird mit 20 Prozent Mehrkosten gerechnet. Knapp 2 Millionen Franken wird die FHNW dann voraussichtlich für den Strom am Standort Brugg-Windisch bezahlen müssen. Angst, dass den Studierenden anstatt ein Lichtlein auf- das Licht ausgeht, hat man bei der Bildungsinstitution jedoch nicht.

Das Beleuchtungssystem des FHNW-Standorts Brugg-Windisch wird optimiert. 75 Prozent der FL-Röhren sind bereits durch eine energieeffizientere Alternative ersetzt worden. zvg

«Die FHNW ist seit 2016 zusammen mit anderen Firmen in einem Strombeschaffungspool organisiert. Für 2023 wurde der Grossteil der für den FHNW Campus Brugg-Windisch benötigten Energie bereits beschafft und ist somit sichergestellt», erklärt Sprecher Dominik Lehmann.

Heizung soll runtergeschaltet werden

Nichtsdestotrotz soll mit diversen Massnahmen Strom gespart werden. Diesbezüglich gibt es aktuell verschiedene Projekte. So werden die FL-Röhren laufend durch eine bewegungsgesteuerte, energieeffizientere LED-Beleuchtung ersetzt. Von den 7500 FL-Röhren sind bereits drei Viertel ersetzt worden. Auch die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnikanlagen sollen optimiert werden. Ausserdem ist eine Reduktion von Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Lüftung vorgesehen.

Dominik Lehmann sagt:

«Die FHNW nimmt das Thema Reduktion des Energieverbrauchs seit Jahren sehr ernst.»

Obwohl die FHNW bereits in energieeffizienten Gebäuden ansässig sei, habe sie im Jahr 2020 in ihrem Aktionsplan Nachhaltigkeit 2021–2024 festgelegt, dass der Energieverbrauch weiter laufend optimiert, die Dekarbonisierung vorangetrieben und konkrete Projekte zur Optimierung des Energieverbrauchs realisiert werden sollten.

Dominik Lehmann, Leiter Kommunikation der FHNW. zvg

Studierende werden ins Thema Stromsparen miteinbezogen

Da sich am Standort Brugg-Windisch die Hochschule für Technik befindet, bietet es sich an, die Studierenden ins Thema Stromsparen miteinzubeziehen.

Die aktuelle Lage der Schweizer Stromversorgung wird in verschiedenen Modulen im Unterricht aufgegriffen. In Fächern wie Elektrische Energiesysteme oder Elektrische Netztechnologien werden beispielsweise die vorbereiteten Prozesse für eine Energiemangellage in der Schweiz sowie die Massnahmen auf Stufe Bund zum Energiesparen angeschaut.

Studierendenprojekt lieferte Grundlage für neue Photovoltaikanlage

Ausserdem gibt es schon länger Projektarbeiten von Studierenden, in denen das Thema Energiesparen bearbeitet wird. «Vom ersten Semester an werden Projektarbeiten mit internen und externen Auftraggebern durchgeführt. Dabei werden immer wieder auch konkrete Fragestellungen zu Energieeffizienz oder Energiesparen behandelt», sagt Lehmann.

Die Umrüstung der Beleuchtung im Hallerbau startete im Frühling dieses Jahres und wurde kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Deborah Bläuer

Einige dieser Projekte werden sogar auf dem FHNW Campus Brugg-Windisch realisiert. So wurde eine neue Photovoltaikanlage auf dem Laborgebäude im März 2021 installiert, welche eine Leistung von 190 Kilowatt-Peak bringt. Diese Anlage ergänzt das 2018 installierte Photovoltaik-Kraftwerk auf dem Hallerbau.

Das Konzept dafür ging aus einer Arbeit von Energie- und Umwelttechnik-Studierenden hervor. Auch für den bereits erfolgten Austausch der alten FL-Röhren durch die LED-Beleuchtung im Hallerbau lieferte eine Projektarbeit die Grundlage.