Energie Nach Aufschlag von 88 Prozent im 2023: Nächstes Jahr sinken die Stromtarife in Windisch wieder Trotz steigenden Vorliegerkosten und zusätzlichen Bundesabgaben können die Stromtarife in der Gemeinde Windisch im Jahr 2024 verringert werden.

In Windisch wird der Strom wieder etwas billiger. Symbolbild: Keystone

Gegenüber dem Vorjahr sind die Strompreise in der 8000-Seelen-Gemeinde im 2023 massiv in die Höhe geschnellt, und zwar um sage und schreibe 88 Prozent. Doch nun ist für das kommende Jahr etwas Besserung in Sicht. So wird sich die Stromrechnung für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden (kWh) um rund 330 Franken senken und sich auf zirka 1674 Franken belaufen.

Dies verkündete der Windischer Gemeinderat gestern Donnerstagmorgen in einer kurzen Mitteilung, die zwar wenig erfreulich anfängt, aber dennoch gute Neuigkeiten für die Einwohnerinnen und Einwohner beinhaltet.

Senkung dank Anpassung der Beschaffungsstrategie möglich

«Die übergeordneten Abgaben steigen im Tarifjahr 2024 deutlich an. Einerseits erhöht die Swissgrid ihren Tarif für die Systemdienstleistungen von 0,46 Rp/kWh auf 0,75 Rp/kWh. Andererseits erhebt der Bund im nächsten Jahr eine Abgabe für die Winterstromreserve von 1,2 Rp/kWh.» Hinzu komme, dass die vorgelagerten Kosten für die Netzübertragung stark ansteigen. Trotz dieser Herausforderungen könne das Elektrizitätswerk (EW) Windisch seine Stromtarife 2024 gegenüber dem Vorjahr reduzieren.

Damit sei es möglich, auf die Stromtarife 2023 zu reagieren, welche aufgrund einer markanten Kostensteigerung beim Energieeinkauf stark erhöht werden mussten, ist in der Mitteilung zu lesen. Weiter heisst es: «Mit der Anpassung der Energiebeschaffungsstrategie konnte das EW Windisch die Energiekosten für das Jahr 2024 deutlich senken. Die Belastung der Kundinnen und Kunden kann dadurch trotz erschwerten Rahmenbedingungen verringert werden.»