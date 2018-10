Ende September reiste Patrik Moser (31, –100 kg) erstmals in seiner Karriere an eine Judo-Weltmeisterschaft. Der erste Kampf in der Vorrunde war gleichzeitig auch der letzte in seiner internationalen Karriere, die Moser nun an den Nagel hängt. Wir erreichen Moser am Telefon, sprechen mit ihm über seinen Entscheid und sein Leben als Leistungssportler.

Patrik Moser, Sie sind diese Saison so erfolgreich wie nie. Dennoch beenden Sie Ihre internationale Karriere.

Patrik Moser: Ich habe 17 Jahre lang mein Leben rund ums Judo organisiert, bin viele Kompromisse eingegangen. Judo ist meine Liebe, die schon fast mein ganzes Leben da ist. Ihr galt der erste Gedanke am Morgen und der letzte beim Einschlafen am Abend. Mit zunehmendem Alter habe ich mir Gedanken über den Rücktritt gemacht. In den Trainingslagern wurde mir je länger je mehr bewusst, dass meine Gegner mindestens fünf Jahre jünger sind. Ende 2017 fasste ich dann den Entschluss, nach der WM 2018 international zurückzutreten.

Wie ist es für Sie, dass Sie auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere zurücktreten können?

Es ist schön, dass es so geklappt hat. Das ist nicht jedem Sportler vergönnt. Viele müssen verletzungsbedingt aufhören oder weil sie ausgemustert werden. Ich hingegen konnte vor allem im Vorfeld der WM nochmals meine Leistung abrufen, gewann gar im letzten Turnier vor der WM noch gegen den Vize-Weltmeister und Weltranglisten-Ersten, was mir schliesslich noch die Qualifikation für die WM einbrachte.