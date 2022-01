Elfingen Illegale Entsorgung von Altpneus im Böztal - Polizei Oberes Fricktal sucht Zeugen Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde im Waldgebiet «Bränni» in Elfingen eine grössere Menge Altpneus entsorgt. Die Polizei Oberes Fricktal sucht Zeugen.

Im Waldgebiet «Bränni» in Elfingen wurde eine grössere Menge Altpneus illegal entsorgt. Polizei Oberes Fricktal

Am Dienstag, 18. Januar 2022, hat die Polizei Oberes Fricktal die Meldung über die illegale Entsorgung in Elfingen erhalten. Nach Angaben der Polizei konnte eine ausgerückte Patrouille vor Ort eine grössere Menge von ca. 50 entsorgten Altpneus antreffen. Diese müssen in den Tagen zuvor vermutlich mit einem Lieferwagen in den Wald gefahren und dort deponiert worden sei. Die unbekannte Täterschaft deponierte die Altpneus auf einer Waldstrasse im Gebiet «Bränni», in unmittelbarer Nähe zur Ortsverbindungsstrasse Elfingen - Sulz (K460).

Die Polizei Oberes Fricktal sucht Zeugen

Die Polizei Oberes Fricktal sucht Personen, welchen vor dem vergangenen Dienstag im fraglichen Gebiet Fahrzeuge im Wald aufgefallen sind und bittet diese sich unter Telefon 062 865 11 33 zu melden. Die illegal entsorgten Pneus werden durch das Bauamt Böztal, auf Kosten der Allgemeinheit, der ordentlichen Entsorgung zugeführt. (nic)

