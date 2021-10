Elfingen Der Gemeinderat will den Dorfladen weiterhin ermöglichen und sucht neue Betreiber Bis am 19. November können sich Interessierte melden, die im 300-Seelen-Dorf Elfingen einen Laden führen möchten. Gefragt sind Engagement, Kreativität und Sozialkompetenz. Miete fällt keine an und die Nebenkosten werden von der Gemeinde getragen.

Der Dorfladen und das Dorfkafi befinden sich in Elfingen an der engsten Stelle der Hauptverkehrsachse.

Claudia Meier

(13. Oktober 2019)

Kaum hat Betreiberin Andrea Gross beim Gemeinderat ihre Kündigung für den Dorfladen und das Dorfkafi per Ende Oktober 2021 eingereicht, werden die Türen des einzigen Lebensmittelgeschäfts in Elfingen schon geschlossen. Spätestens am 16. Oktober ist Feierabend.

An seiner Sitzung vom Montagabend hat der Gemeinderat, der einzige im Kanton Aargau mit lauter Frauen, entschieden, den Dorfladen in Elfingen nach Möglichkeit zu erhalten und eine Nachfolge für Andrea Gross zu suchen. Als Grund für die Kündigung habe die Betreiberin angegeben, dass es aufgrund mangelnden Umsatzes nicht mehr möglich sei, den Betrieb aufrechtzuerhalten, so der Gemeinderat auf Nachfrage der AZ.

An den Mietkonditionen ändert sich nichts

Im November-Mitteilungsblatt wird nach einer neuen Betreiberin oder einem neuen Betreiber gesucht. Die Mietkonditionen bleiben gleich. Da die Liegenschaft der Gemeinde gehört, verzichtet sie auf Mieteinnahmen und trägt die Nebenkosten. So will die Behörde Hand bieten, um ein Minimum an Grundversorgung mit Lebensmitteln und anderen Gegenständen des täglichen Bedarfs im 300-Seelen-Dorf zu ermöglichen.

Die Frist für das Einreichen der Bewerbung läuft bis 19. November. Interessentinnen und Interessenten können ihre Bewerbung mit dem Lebenslauf und der Beschreibung des geplanten Ladenkonzepts bei der Verwaltung 3plus, Lydia Leubin, Telefon 062 865 35 85 oder lydia.leubin@verwaltung3plus.ch abgeben.

Die Gemeinde wechselt per Januar 2022 zum Bezirk Laufenburg

Anschliessend finden die Gespräche statt und der Gemeinderat Elfingen entscheidet über das weitere Vorgehen. Die Wohnung über dem Laden ist zurzeit nicht vermietet und steht leer. Laut Gemeinderat gibt es für das Obergeschoss aktuell keine Pläne.

Mit der Fusion zur Gemeinde Böztal per 1. Januar 2022 wechselt das Dorf Elfingen wie Bözen und Effingen vom Bezirk Brugg zum Bezirk Laufenburg, zu dem die Partnergemeinde Hornussen bereits gehört. Von der aktuellen Exekutive in Elfingen wird einzig Frau Gemeindeammann Esther Röthlin als normales Gemeinderatsmitglied in der neuen Behörde von Böztal mitwirken.