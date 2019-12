Elektronische Baubewilligungen: Die Informatik wird auf Vordermann gebracht

Die Informatikorganisation der Stadt Brugg verantwortet die Informations- und Kommunikationstechnik (englische Abkürzung: ICT) der Verwaltung mit zirka 150 ICT-Arbeitsplätzen. Nun hat der Stadtrat die ICT-Strategie der Stadt Brugg für die Jahre 2020 bis 2024 verabschiedet. Eine solche Strategie ist erforderlich, um die Digitalisierung in der Verwaltung voranzutreiben, die ICT-Infrastruktur bedarfsgerecht zu erneuern sowie die Informationssicherheit zu verbessern.

Die Erarbeitung der Strategie wurde von der Firma Avectris AG aus Baden begleitet. Ein Kernteam, bestehend aus den Mitarbeitenden der Firma Avectris AG, Stadtammann Barbara Horlacher, Vizeammann Leo Geissmann, Daniel Rohrer (Leiter Projekte und Controlling) und Mathias Tschachtli (ICT-Architekt und -Systemspezialist), erarbeitete den Strategieentwurf zuhanden des Stadtrats.

Die einzelnen Verwaltungsabteilungen seien in die Erarbeitung einbezogen und während der Analysephase befragt worden, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Das Dokument, das auf www.brugg.ch heruntergeladen werden kann, beinhaltet zehn strategische Ziele, die sich auf die Adressatengruppen «Bevölkerung und Unternehmen», «Stadtverwaltung» und «Dritte» beziehen.

Sie werden in sieben Handlungsfelder eingeteilt und sollen mittels der Umsetzung von 48 Massnahmen erreicht werden. Insgesamt wurden 22 Topmassnahmen identifiziert, die zwingend umgesetzt werden müssen, um die strategischen Ziele zu erreichen.

Stadt will elektronische Baubewilligung einführen

So lautet etwa das erste Ziel: «Der Bevölkerung und den Unternehmen werden Dienstleistungen der Stadt, wo sinnvoll, auch elektronisch angeboten.» Und beim Ziel in Bezug auf «Dritte» heisst es: «Der bestehende Kunde ‹Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg› wird weiterhin betreut.»

Zu den Topmassnahmen zählen etwa die Einführung der elektronischen Baubewilligung (eBau) sowie die verbesserte Kommunikation mit der Bevölkerung, indem die Website der Stadt Brugg den heutigen Bedürfnissen angepasst wird.

«Ziel ist, dass die Bevölkerung besser über die politischen Entscheide, Ziele und Massnahmen des Stadtrats, laufende und geplante Projekte sowie die Tätigkeiten und die Angebote der Verwaltung informiert ist», heisst es im Massnahmenbeschrieb. Ausserdem sollen für den ICT-Bereich das interne Kontrollsystem umgesetzt sowie die beiden Rechenzentren modernisiert oder teilweise ausgelagert werden.

Unumgängliches wurde immer wieder verschoben

Eine Roadmap zeigt den geplanten Ausführungszeitraum für die 22 Topmassnahmen bis im Jahr 2023, wovon die Hälfte für das kommende Jahr vorgesehen ist. Dabei geht es primär um unumgängliche ICT-Massnahmen, die in der Vergangenheit immer wieder verschoben wurden. Die konkrete Umsetzung der Massnahmen ist grundsätzlich abhängig von Budget- und Genehmigungsprozessen.

«Die im Budget 2020 vorgesehenen Mittel für Aufgaben im Bereich Informatik entsprechen der ICT-Strategie und tragen zu deren Umsetzung bei», sagt Stadtammann Barbara Horlacher. Für 2020/21 steht zudem die Erneuerung der Backend-Infrastruktur (Server, Speicher, Netzwerk) an. «Eine entsprechende Vorlage an den Einwohnerrat ist in Vorbereitung», erklärt Horlacher.

Aufgrund einer Grobschätzung seien für das Projekt im Finanzplan für die Jahre 2020 und 2021 je 250000 Franken eingestellt worden. Im Jahr 2024 soll dann die ICT-Strategie umfassend überprüft und aktualisiert werden, damit sie als Mittelfristplanung für weitere fünf Jahre dienen kann.

Der Stadtrat zeige damit der Bevölkerung, den in Brugg ansässigen Unternehmen und den politischen Gremien die Gründe auf, warum welche Massnahmen in den nächsten Jahren ergriffen werden, heisst es in der Mitteilung.