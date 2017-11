Name: Mühlberg

Vorname: Manuel

Geburtsdatum: 25. September 1998

Beruf/Ausbildung: Kantonsschüler

Partei: FDP/Brugg

Welchen Antrieb haben Sie, als noch relativ junger Mensch in die Politik einzusteigen?

Ich interessiert die Politik sehr und ich entscheide gerne mit, wenn man etwas Neues beschliessen will. Wir haben in der Schweiz ein sehr gutes System, das jedem ermöglicht, bei vielen Beschlüssen mitzuentscheiden. Das empfinde ich persönlich schon fast als eine Pflicht, sich auch mit den Dingen gründlich auseinanderzusetzen und selbst seine Ideen und Vorschläge einzubringen.

Gab es ein Schlüsselerlebnis, das Sie zu einem politischen Menschen gemacht hat?

Ich habe mich schon früh für die Missstände auf dieser Welt interessiert. Dies vor allem, als ich das erste Mal von Diktatoren erfahren habe. Da ist mir klar geworden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jeder Bürger eines Staats das Recht hat, seine Meinung öffentlich und mit Überzeugung zu äussern. Dies hat mir die Augen geöffnet und mein Interesse für die Politik noch weiter angetrieben.

Was möchten Sie als Einwohnerrat erreichen?

Ich möchte, dass wir uns einen klaren, langfristigen, aber auch realistischen Plan raus aus den Schulden – durch geschickte Investitionen – erarbeiten. Natürlich muss man dazu auch den Rotstift ansetzen. Falsch finde ich es jedoch, immer nur bei der Bildung zu sparen. Klar kann man diese effizienter gestalten, aber es kann nicht sein, dass wir dort Leistungseinbussen in Kauf nehmen. Diesbezüglich denke ich ebenfalls langfristig, denn vielleicht werde auch ich in einigen Jahren das Glück haben, dass meine Kinder das Angebot aller Schulen hier in Windisch nutzen können.

Was hat Sie bis jetzt im Leben am meisten geprägt (auch ausserhalb der Politik)?

Mich hat eine Begegnung mit einer älteren Frau aus dem Balkan sehr geprägt. Ich war früh morgens am Bahnhof. Dort sah ich, wie ein wahrscheinlich stark betrunkener junger Mann grundlos auf seine Freundin einschrie und ihr gedroht hat, er werde sie zusammenschlagen. Dann kam die ältere Dame und stellte sich schützend vor das Mädchen. Dieser Mut hat mich stark beeindruckt.

Warum sind Sie der Partei beigetreten, der Sie angehören?

Mit der FDP kann ich mich selbst am besten identifizieren. Denn sie vertritt die selben Interessen wie ich. Was mir an der Partei besonders gefällt ist, dass sie das Thema Wirtschaft immer wieder anspricht und besonders darauf fokussiert.

Jan Patrick Hunziker