Einwohnerratspräsident: «Die Rolle als Moderator entspricht mir»

Zum Amt des höchsten Windischers gehören neben der Sitzungsleitung repräsentative Aufgaben. «Ich habe viele Einladungen erhalten, die ich gerne angenommen habe», sagt Roth. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihm das 100-Jahr-Jubiläum der SVP Windisch und die unkomplizierten Begegnungen mit SVP-Regierungsrat Alex Hürzeler, etwa bei der Einweihung des Wohnheims der Stiftung Faro im ehemaligen Rekrutierungszentrum in Unterwindisch.

Roth konnte stets auf die Hilfe von Gemeindeschreiber Stefan Wagner zählen. Bei der BNO-Vorbereitung wurde er von den Metron-Raumplanern unterstützt. In Roths Amtszeit fiel auch der reibungslose Wechsel in der Verwaltungsleitung von André Gigandet zu Marco Wächter.

Dass es am SVP-Jubiläum neben den jungen Organisatoren nur wenige Gäste hatte, bedauert sogar der SP-Politiker. «Es ist sehr lobenswert, wenn sich auch junge Leute für unsere Demokratie einsetzen, anstatt nur die Faust im Sack zu machen.» Dem Co-Präsidenten der GPV kam es gelegen, dass Regierungsrat Hürzeler dem Kultur-Departement vorsteht: Die Römer bieten viel Gesprächsstoff.

Auch für SVP-Gemeindepräsidentin und Hauswirtschaftslehrerin Heidi Ammon findet Roth lobende Worte: «Die Zusammenarbeit mit ihr ist sehr angenehm. Meistens überbrachte sie bei repräsentativen Anlässen die Grussbotschaft der Gemeinde, was mir recht war. Sie macht das auf persönliche, herzerwärmende Art.» Oft bringe sie noch ein kleines Geschenk aus der eigenen Backstube mit.

Es scheint fast so, als ob sich das SP-Fraktionsmitglied während seiner Präsidialzeit vor allem mit SVPlern abgegeben hat. Denn in Brugg hatte zeitgleich SVPler Stefan Baumann das Amt des Einwohnerratspräsidenten inne. «Wir hatten es immer lustig zusammen», erzählt Roth. Nur mit dem Treffen der beiden Einwohnerräte wollte es 2018 nicht klappen.

«An dem Tag, als wir uns im Schachen versammeln wollten, fand ein Schiessen statt. Das Treffen wurde abgesagt, was ich sehr bedauerte», fährt Dave Roth fort. Während des Brugger Stadtfests habe er dann selber die Initiative ergriffen und die beiden Parlamente in Cäsars Garten hinter dem Vindonissa-Museum eingeladen. Das sei jedoch nicht bei allen Bruggern gut angekommen, weil die Einwohnerräte in der «Kiste» eine eigene Festbeiz betrieben. Schliesslich waren die Windischer in Cäsars Garten fast unter sich.

Das Architekturbüro-Team hat sich fast verdoppelt

Dave Roth freut sich darauf, wenn er sich künftig intensiver um die GPV kümmern kann. Es ist ihm ein Anliegen, das Vindonissa-Museum zu öffnen – sei es über den Garten oder mit einem attraktiveren Eingangsbereich.

Zu kurz gekommen ist in den letzten beiden Jahren nicht nur die GPV, sondern auch sein Zürcher Architekturbüro, das mit dem Bau von Mehrfamilienhäusern in Höngg, Wollishofen und in der Nähe der Hirslanden-Klinik beschäftigt ist. Die Auftragslage ist so gut, dass das Team während Roths Präsidialzeit von sechs auf zehn Personen wuchs. Im Januar kommt eine weitere Person dazu.

Als Roth sein Amt antrat, sagte er: «Windisch könnte sich besser verkaufen.» Ist das gelungen? Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten. «Ich stelle fest, dass nicht mehr häufig über das Geld gejammert wird», sagt Roth.

Das habe einerseits damit zu tun, dass sich die Gemeinde gut entwickelt hat und der Steuerertrag pro Kopf gestiegen ist. Andererseits packe man Herkulesaufgaben an und verfolge ein gemeinsames Ziel wie die Schulraumplanung.

In drei Jahren gibt es wieder einmal ein grosses Dorffest

Im Einwohnerrat rutscht Claudio Deragisch für Dave Roth in die SP-Fraktion nach. Eigentlich wäre Thomas Haller an der Reihe gewesen. Er wurde aber erst im Mai neu in die Schulpflege gewählt und verzichtet deshalb.

Langweilig wird es Roth garantiert nicht. Er engagiert sich weiterhin im Förderverein Campussaal, als Aktuar im Verein Pro Bossarthaus, als Vizepräsident im Quartierverein Unterdorf und als Mitglied der Quartierentwicklungsgruppe Unterdorf.

In der GPV ist er für das Museum und das Amphitheater zuständig. Wenn die GPV in drei Jahren das 125-Jahr-Jubiläum feiert, wollen die Mitglieder nach Rücksprache mit der Kantonsarchäologie wie früher selber eine Grabung durchführen.

Doch damit nicht genug: 2022 soll zusammen mit dem Jugendfest endlich wieder einmal ein Dorffest steigen. Als dessen OK-Präsident zeichnet sich Dave Roth ab. «Ich würde es machen», sagt er und lässt seinen Blick im Vindonissa-Museum erneut über das Legionslagermodell schweifen. «Ich wohne sehr gerne in Windisch. Die Gemeinde ist wunderschön. Hier leben tolle Menschen.»