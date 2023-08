Einwohnerrat «Wir haben das Beste aus der Situation gemacht»: SVP Windisch gibt ihren freien Sitz an die FDP ab Seit mehreren Monaten ist der normalerweise 40-köpfige Einwohnerrat nicht vollständig. Nun hat die SVP-Ortspartei einen Kandidaten aus fremden Reihen nachnominiert. Präsident Fabian Schütz über die Gründe und welche Massnahmen getroffen werden, um neue Leute rekrutieren zu können.

Bis Ende Oktober besteht der Einwohnerrat Windisch nur aus 39 Mitgliedern. Bild: Deborah Bläuer (14. Juni 2023)

Dass die Suche ausserhalb der Ortspartei stattfinden muss, war für Präsident Fabian Schütz bereits vor drei Monaten klar. Im Mai reichte SVP-Einwohnerrätin Irene Kistler aus persönlichen Gründen die Demission aus dem Windischer Parlament ein.

Irene Kistler (1980), ehemalige SVP-Einwohnerrätin. Bild: zvg

Den Rücktritt hatte sie um einige Monate aufgeschoben, um der Partei mehr Vorlaufzeit bei der Nachfolgesuche zu geben, hiess es damals gegenüber der AZ. Bis heute liess sich aber weder ein bestehendes noch ein neu angeworbenes Mitglied für den frei gewordenen Einwohnerratssitz finden.

Deshalb hat die SVP Windisch nun FDP-Mitglied Reinhold Brand (Jahrgang 1971) nachnominiert. Wie die beiden Parteien in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt geben, wird er sich nach der Wahl der FDP-Fraktion anschliessen.

Personelle Schwierigkeiten sind keine Neuheit

Gemäss Präsident Fabian Schütz ist der Nachnominierte aus fremden Reihen der Plan B für die Ortspartei. «Wir haben das Beste aus der Situation gemacht und den Sitz an eine andere bürgerliche Partei vergeben», sagt der Einwohnerrat. SVP und FDP würden in Windisch sehr gut kooperieren und sich für eine bürgerliche Politik einsetzen.

Reinhold Brand (1971), FDP-Mitglied. Bild: zvg

Personelle Schwierigkeiten sind bei der Ortspartei keine Neuheit. Auf Nachfrage bei Schütz erklärt dieser, dass sich die Problematik nicht nur beim Einwohnerrat, sondern auch beim Vorstand durchziehe. «Wir haben zu wenig aktive Mitglieder», schliesst der Windischer.

Dies sei aber ein allgemeiner Trend: «Man hört das bei allen SVP-Parteien.» Nichtsdestotrotz gebe es verschiedene Massnahmen, neue, junge Leute zu rekrutieren: «Wir versuchen grundsätzlich unsere Präsenz zu verstärken.» Dies beispielsweise rund um nationale Abstimmungen mit Standaktionen am Bahnhof Brugg oder über die sozialen Medien.

FDP bald fast doppelt so gross wie SVP

Die FDP begrüsst den zusätzlichen Sitz im Einwohnerrat Windisch. Mit Reinhold Brand als Versicherungsfachmann habe die Fraktion ein sehr gut qualifiziertes neues Mitglied. Zudem sei der Nachnominierte bereits Teil der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FiGPK).

Im Statement von FDP-Fraktionschef Martin Gautschi heisst es: «Mit ihm als Einwohnerrat wird sichergestellt, dass mindestens vier Mitglieder der FiGPK auch im Einwohnerrat sind, was ein Erfordernis ist.»

Mit dem Wechsel von Irene Kistler zu Reinhold Brand sinkt der Frauenanteil im Einwohnerrat um 2,5 auf 32,5%. Ausserdem wächst die FDP-Fraktion mit neu neun Sitzen fast auf die doppelte Grösse der mittlerweile fünfköpfigen SVP an. Offiziell in Pflicht genommen wird Brand an der Sitzung vom 25. Oktober.