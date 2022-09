Einwohnerrat Für Windischs Zentrum soll es einen einheitlichen Gestaltungsplan geben Eines der Geschäfte des Einwohnerrats Windisch, die am 26. Oktober behandelt werden, betrifft das Gebiet rund um die Dohlenzelgstrasse. Um einen Gestaltungsplan für dieses zu erarbeiten, beantragt der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 200'000 Franken.

Am Mittwoch, 26. Oktober, wird der Einwohnerrat Windisch neben weiteren Geschäften über einen Verpflichtungskredit für die Entwicklung des Gestaltungsplans Dohlenzelgstrasse abstimmen. Das Gebiet Dohlenzelgstrasse, Bergstrasse, Hauserstrasse und Zürcherstrasse bildet das Zentrum von Windisch und ist der Zentrumszone zugeteilt. In der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde steht:

«Die Zentrumszone Z dient der baulichen Erneuerung und zeitgemässen Entwicklung des Zentrums von Windisch zu einem Ort von hoher städtebaulicher und urbaner Qualität.»

Weiter heisst es: «Für Neuüberbauungen und Umgestaltungen, welche das Quartierbild und die Quartierstruktur wesentlich verändern, sind Gestaltungspläne erforderlich.»

Unterschiedliche Interessen in Sachen bauliche Entwicklung

Das Zentrum von Windisch hat in den letzten Jahren bereits einige Veränderungen erfahren, unter anderem die Überbauungen Lindenpark und Fehlmannmatte. In naher Zukunft sollen zudem die Wohnüberbauungen Sonne und Via Romana erstellt werden.

Eine Umfrage bei den Eigentümerinnen und Eigentümern innerhalb des Perimeters Dohlenzelgstrasse habe ergeben, dass bezüglich der baulichen Entwicklung unterschiedliche Interessen bestünden, steht in der Botschaft des Gemeinderats an den Einwohnerrat. Manche Eigentümerinnen und Eigentümer verfolgten klare bauliche Absichten, andere seien einer gesamten Planung nicht abgeneigt.

«Für das Gebiet Dohlenzelgstrasse besteht ein grosses öffentliches Interesse; sei es für öffentliche Nutzungen, Parkierung, Verkehr oder Freiraum», heisst es weiter. «Es ist der Wille des Gemeinderats, diese Entwicklung aktiv anzugehen, respektive die willigen Grundeigentümer aktiv zu unterstützen und so eine koordinierte und qualitativ bessere Entwicklung herbeizuführen.» Deshalb hat die Gemeinde für das Gebiet die Führung in der Planung und Entwicklung übernommen.

Gemeinsame Spielregeln sollen festgelegt werden

Seitens der verschiedenen Grundeigentümer bestünden zwar Bauabsichten, diese würden jedoch kaum in einer Etappe realisiert werden. Ebenso sei nicht davon auszugehen, dass sie eine gemeinsame Planung angingen oder ein gemeinsames Projekt realisierten, heisst es in der Botschaft.

Deswegen sollen auf der Grundlage eines Konzeptes die gemeinsamen Spielregeln zum Bauen, für Freiraum, Verkehr, zur Erschliessung, Nutzung, Dichte und Baumasse und zu weiteren Themen erarbeitet und im Rahmen des Gestaltungsplanes verbindlich festgelegt werden.

Planungsprozess in vier Phasen vorgesehen

Die interessierten Grundeigentümer sollen, abgestimmt mit den öffentlichen Interessen der Gemeinde und fachlich fundierten Rückmeldungen, von Beginn an in die Entwicklung von Richtkonzepten eingebunden werden. In der Botschaft ist zu lesen:

«Nur ein gemeinsam getragenes Entwicklungskonzept wird dazu führen, dass ein solches auch umgesetzt wird und die Entwicklung die angestrebten Zielsetzungen erreicht.»

Für den gesamten Planungsprozess sind vier Phasen vorgesehen: Grundlagen, Richtkonzept, Entwurf, Gestaltungsplan und ein formelles Verfahren zum Gestaltungsplan.

Ein Verpflichtungskredit von brutto 200'000 Franken

Die Kosten für diese Entwicklung hin zu einem Gestaltungsplan werden auf brutto 200’000 Franken geschätzt. 70 Prozent der anfallenden Kosten (140‘000 Franken) werden an die beteiligten Grundeigentümer mittels Beitragsplan verfügt und weiterverrechnet. Die restlichen 30 Prozent (60‘000 Franken) finanziert die Gemeinde aus den Mitteln des Fonds des Mehrwertausgleichs.

Weil dieser Fonds aktuell nicht genügend Mittel ausweist, wird die Entnahme bevorschusst. Hingegen werden die Grundeigentümerbeiträge erst fällig bei einem Verkauf oder wenn eine Baubewilligung für das entsprechende Grundstück vorliegt. Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, den Verpflichtungskredit von brutto 200’000 Franken inklusive Mehrwertsteuer für die Entwicklung des Gestaltungsplans Dohlenzelgstrasse zu genehmigen.