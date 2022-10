Einwohnerrat Für Velonebenrouten gibt es kein Geld aus der Kantonskasse: Windisch liefert Zwischenbericht zu SP-Postulat In einer Botschaft behandelt der Gemeinderat vier Vorstösse im Zusammenhang mit dem regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau. Bei der «Terminierung und Finanzierung von Velovorzugs-, -haupt- und -nebenrouten» beauftragte die Fraktion die Exekutive, sich für fünf Regelungen einzusetzen.

Der Bau von Velovorzugsrouten soll MIV-Projekten zeitlich vorgezogen werden. Claudia Meier

Der Ostaargau soll überdurchschnittlich wachsen. Damit einhergehen, so heisst es in einer Windischer Botschaft, würden auch steigende Mobilitätsansprüche. Die Behörde schreibt: «Mit dem regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau (rGVK Ostaargau) will der Kanton Aargau diese Herausforderung in Zusammenarbeit mit den Gemeinden meistern.» In Bezug auf das Projekt wurden im Einwohnerrat vier Postulate überwiesen beziehungsweise von der Exekutive übernommen.

Darunter befindet sich auch der Vorstoss der SP-Fraktion zur «Terminierung und Finanzierung von Velovorzugs-, -haupt- und -nebenrouten» – für diesen liegt nun ein Zwischenbericht des Gemeinderats vor.

Im Herbst 2021 beauftragten Fredy Bolt und Luzia Capanni die Exekutive, sich in Bezug auf das rGVK Ostaargau und in Zusammenarbeit mit Brugg beim Kanton für fünf Regelungen einzusetzen. Als ersten Punkt fordern die Postulantin und der Postulant, den Bau von Velovorzugsrouten – so weit wie möglich – von den Projekten zum motorisierten Individualverkehr (MIV) abzukoppeln und zeitlich vorzuziehen. Auch das Netz der Velohaupt- und -nebenrouten sei vorgezogen in Angriff zu nehmen.

Fredy Bolt, Einwohnerrat Windisch. zvg Luzia Capanni, Einwohnerrätin Windisch. zvg Einwohnerrätin Luzia Capanni und Einwohnerrat Fredy Bolt gehören der SP an. zvg

Weiter ist gefordert, dass der Kanton seinen Beitrag an die Haupt- und Nebenrouten im Bereich der Zentrumsgemeinden nach Möglichkeit auf 100% erhöht. Als Begründung schreiben die beiden: «Diese Routen dienen weitgehend als Zubringer von Aussengemeinden zu den zentralen Verkehrsknotenpunkten.»

Neue Velounterführung, dafür Campuspassage als Fussgängerzone

Zum Stichwort Verkehrsknotenpunkte geht es weiter: Die dort verorteten Veloabstellanlagen seien mindestens zur Hälfte kantonal zu finanzieren und die SBB miteinzubeziehen. Vollumfänglich zu Lasten des Kantons gehen, sollen Neugestaltung und Kapazitätsreduktion von entlastenden Abschnitten von Kantonsstrassen. Ergänzend steht:

«Der Raum für den MIV ist deutlich zu reduzieren zu Gunsten der Velorouten und der Stadtentwicklung.»

Die Gemeinde sei bei der Neugestaltung miteinzubeziehen. «Ziel muss es sein, die Entlastung langfristig zu sichern.»

Soll in eine Velohauptverbindung aufklassiert werden: die Spinnereibrücke. Alexander Wagner

Die Anliegen der Gemeinden hat die Behördendelegation inzwischen an der Sitzung Mitte Mai 2022 aufgenommen. Erste Massnahmen in Bezug auf den Veloverkehr seien aufgegleist worden, erklärt Windisch im Zwischenbericht. «Mit der Richtplanfestsetzung im Mai 2021 wurden die kantonalen Velorouten und -vorzugsrouten definiert, die jetzt kontinuierlich in Abstimmungen mit dem Agglomerationsprogramm Aargau Ost für die Projektierung vorbereitet werden.»

Geplant ist, kommunale Routen in einem regionalen Sachplan behördenverbindlich festzulegen. Sie ergänzten somit das kantonale Veloroutennetz. «Der regionale Sachplan wird zusammen mit den Gemeinden Brugg, Windisch, Hausen und Gebenstorf erarbeitet.»

Eine Netzergänzung soll über die Spinnereibrücke in Windisch erfolgen. Diese würde die kantonalen Routen auf der Landstrasse in Gebenstorf mit der Mühlemattstrasse in Windisch verbinden. Dieses Vorhaben erfordert laut der Gemeinde eine Ergänzung im Richtplan, die 2023 geplant ist. Weiter steht im Bericht:

«Am Bahnhof Brugg soll eine neue Velounterführung realisiert werden.»

Diese würde eine Verbindung zwischen Industriestrasse und Aarauerstrasse schaffen und dazu führen, dass die Campuspassage Fussgängern vorbehalten bleibt. «Als nächster Schritt stehen für diese Veloquerung Vertiefungsstudien an.»

Durch die Bahnhofsunterführung darf nicht geradelt werden. Michael Hunziker

Zudem merkt Windisch an, dass für das Handlungsfeld Fuss- und Veloverkehr die Gründung einer separaten, vom Kanton geleiteten Projektorganisation erfolgt ist.

Mitfinanzierung durch «hartnäckige Intervention» erreicht

Zu den von der SP-Fraktion genannten Regelungen erklärt Windisch im Detail: Die Abklärungen rund um den Bau der Vorzugsrouten würden vom Kanton in den nächsten Monaten weiter konkretisiert. Es bestehe die Absicht, die Velomassnahmen vor denen zur Entlastung des MIV umzusetzen. Auch das Netz der Velohaupt- und -nebenrouten werde zeitlich vorgezogen in Angriff genommen.

Das Routennetz erfahre auf Basis des Sachplans Velo eine regionale Abstimmung und Anpassung der Klassierung in einzelnen Bereichen. «Anschliessend werden einzelne Teilprojekte initialisiert und umgesetzt.»

Insgesamt vier Postulate behandelte der Gemeinderat in Bezug auf das regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau. Claudia Meier

Eine Finanzierung von Velonebenrouten sei dahingegen weiterhin nicht vorgesehen. Dies würde eine Anpassung der Gesetzesgrundlage und einen entsprechenden Vorstoss von Mitgliedern des Grossen Rats im Kantonsparlament verlangen. Mit der in Aussicht gestellten Aufklassierung der Spinnereibrücke in eine Velohauptverbindung beabsichtige der Kanton aber, deren Neubau mitzufinanzieren. Die Gemeinde schreibt:

«Dies konnte durch die hartnäckige Intervention der Gemeinde erreicht werden.»

Die Finanzierung der Veloabstellanlagen werde laufend und fallweise geklärt. Diese sind laut Botschaft in die Teilprojekte integriert und weiterentwickelt. In deren Organisation nehme man die SBB fallweise auf, auf Ebene Gesamtleitung und Koordination seien sie in alle Projekte miteingebunden.

Bezüglich des Punktes zur Entlastung merkt die Gemeinde an, dass dazu erst zu einem viel späteren Zeitpunkt konkrete Angaben gemacht werden könnten. Es sei aber allen Beteiligten klar, dass dies die langfristigen Ziele des komplexen Projekts seien.