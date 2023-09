Einwohnerrat Entlastung für den Leiter und Führung für die Bibliothek: Windisch schraubt an der Verwaltung Nach einer Analyse plant die Gemeinde diverse organisatorische Anpassungen und fordert zusätzliche Ressourcen. Ende Oktober soll der Einwohnerrat über – unter anderem – eine neue Personalfachstelle entscheiden.

Rund 180 Mitarbeitende, ohne Lehrkräfte, beschäftigt die Gemeinde Windisch mittlerweile. Bild: Maja Reznicek

Die Bevölkerung von Windisch ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Von einer Zunahme um rund 22% seit 2010 spricht die Exekutive in einer aktuellen Botschaft an den Einwohnerrat. Mittlerweile leben über 8000 Menschen in der Gemeinde. Indes bestehe die Verwaltungsorganisation – mit punktuellen Reorganisationen – seit 17 Jahren. Dazu heisst es: «Aktuell bestehen einige Herausforderungen, die im Rahmen einer Verwaltungsanalyse angegangen wurden.»

Marco Wächter, Verwaltungsleiter. Bild: Severin Bigler

Einerseits steigen laut Botschaft die Anforderungen in den Bereichen Personal, Kommunikation und Informatik laufend. Diese seien neben vielen anderen Aufgaben Teil des Stellenprofils von Verwaltungsleiter Marco Wächter. Andererseits wird im März 2024 Gemeindeschreiber II Stefan Wagner pensioniert. Darum seien diese Funktionen in der Analyse speziell untersucht und die Aufgabenbeschriebe entsprechend überarbeitet worden.

Insgesamt erfuhren vier Abteilungen/Bereiche eine vertiefte Prüfung: Verwaltungsleitung, Zentrale und Soziale Dienste sowie Gemeinde- und Schulbibliothek. Zuständig waren dafür ein Kernprojektteam aus drei Internen sowie zwei externen Begleitern der Zürcher BDO AG.

Bewilligter Stellenplan wird bereits überschritten

Bei der Verwaltungsleitung hat die Analyse ergeben, dass diese zwingend entlastet werden müsse. Beispielsweise übernehmen Marco Wächter und die Bereichsleiterin Finanzen die Personalarbeit aktuell im Nebenamt. In der Regel würde dieser Bereich aber bei Unternehmen in der Grösse von Windisch, die rund 180 Mitarbeitende (ohne Lehrpersonen) beschäftige, mit 2,7 bis 5,4 Vollzeitstellen besetzt. Gute und zufriedene Mitarbeitende seien für eine erfolgreiche Gemeinde aber unverzichtbar, vor allem mit Blick auf den aktuellen Fachkräftemangel.

Zukünftig soll ein Grossteil der Human-Resources-Arbeiten durch eine neue Personalfachstelle mit einem Pensum von 60% erledigt werden. Diese wäre als Stabstelle der Verwaltungsleitung angegliedert. Gemäss Botschaft ist zudem angedacht, dass der Gemeindeschreiber II die Vor- und Nachbearbeitung der Gemeinderatssitzungen und die Sozialen Dienste die Tagesstrukturen übernehmen.

Stefan Wagner, Gemeindeschreiber II. Bild: Alex Spichale

Entlastet werden soll aber auch der Gemeindeschreiber II. Die Mitarbeitenden der Gemeindekanzlei übernähmen zukünftig dessen Routinearbeiten. So könnten die zeitlichen Ressourcen optimaler eingesetzt und insbesondere die Zusammenarbeit mit Verwaltungsleiter sowie Gemeinderat gestärkt werden. Für die Kanzlei bedeute dies keine Aufgabenveränderung, so heisst es in der Botschaft, aber eine Verschiebung. Auffangen soll das eine Aufstockung des Stellenplans um 35%.

Bereits heute werde der bewilligte Stellenplan um dieses Pensum überschritten. «Diese Differenz ist hauptsächlich durch die Integration eines Mitarbeiters in den ersten Arbeitsmarkt zurückzuführen; eine Anstellung, die sich seither sehr bewährt hat.»

Jährlicher Kredit von 110’600 Franken beantragt

Vorgesehen ist ausserdem eine Angliederung des Bereichs Gemeinde- und Schulbibliothek an die Gemeindekanzlei. «Bei der Analyse zeigte sich, dass den Mitarbeitenden eine klare organisatorische Angliederung fehlt», schreibt der Gemeinderat. Die Betriebskommission könne die Anforderungen an die fachliche und personelle Führung nicht erfüllen – das soll neu der Gemeindeschreiber II.

Für die Einwohnerratssitzung Ende Oktober sind 21 Geschäfte traktandiert. Bild: Deborah Bläuer

Neben den Tagesstrukturen plant der Gemeinderat auch die Bereiche Gesundheit und Alter bei den Sozialen Diensten – inklusive neuer Bereichsleitungen – anzugliedern. Letzterer Bereich betrifft die Regionale Koordinationsstelle Alter (50%-Pensum), die ab Januar eine Integration in die Verwaltung von Windisch erfahren soll. Dabei bestehe eine Leistungsvereinbarung mit acht weiteren Gemeinden. So kommt es laut Botschaft zu keinen Mehrkosten für Windisch, diese könnten sogar reduziert werden.

Am 25. Oktober beantragt der Gemeinderat an der Einwohnerratssitzung nun die Schaffung der Personalfachstelle, die Stellenplanerhöhung bei der Gemeindekanzlei und die Integration der Koordinationsstelle Alter. Insgesamt wird dafür ein jährlicher Verpflichtungskredit von 110’600 Franken nötig. Zusätzlich soll der Einwohnerrat einmalige Kosten von 8500 Franken genehmigen. Diese beinhalten die Aufwände für Büromöbel und Hardware/Software. Umgesetzt werden soll das Vorhaben ab dem Frühling.