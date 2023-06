Einwohnerrat «Bei Windisch wären rund 60’000 Franken gefährdet»: Ablehnung der Regionalen Integrationsfachstelle könnte finanzielle Folgen haben Am 14. Juni sind im Einwohnerrat Windisch 16 Geschäfte traktandiert. Mit einem jährlichen Verpflichtungskredit von 26’480 Franken soll ein Gemeinschaftsprojekt ab 2024 unterstützt werden.

Die RIF soll unter anderem eine Anlaufstelle für niederschwellige Beratungen von Migrantinnen und Migranten sein. Bild: Severin Bigler

Rund ein Drittel der ständigen Wohnbevölkerung in der Region Brugg hat Migrationshintergrund. Zur Stärkung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern hat der Aargau ein Kantonales Integrationsprogramm (KIP) entwickelt. Das KIP sehe vor, schreibt Windischs Exekutive in einer Botschaft an den Einwohnerrat, gemeinsam mit den Gemeinden Regionale Integrationsfachstellen (RIF) für integrationsspezifische Fragen zu schaffen. Eine solche soll es ab Januar 2024 in der Region Brugg geben.

Schon vor drei Jahren genehmigten Birr, Lupfig, Mülligen, Windisch und Brugg die Mitwirkung an einem entsprechenden Konzept und schlossen mit dem Amt für Migration und Integration eine Leistungsvereinbarung ab. Final entschieden Birr, Brugg, Veltheim und Windisch, in die Pilotphase überzugehen.

Als primäre Ziele der Fachstelle nennt Windisch fünf Punkte: Neuzuziehende Personen sollen über die wichtigsten Lebensbedingungen vor Ort informiert, Integrationsförderung in der Region verstärkt und koordiniert sowie Gemeindeverwaltungen wie auch -institutionen entlastet werden. Zudem gelte es, ein regional zugeschnittenes Angebot zu entwickeln und die Freiwilligenarbeit ebenso zu koordinieren. «Die bisherigen Angebote der Gemeinden werden nicht abgelöst, sondern ergänzt», heisst es zudem.

Stadt Brugg wird die Leistungserbringerin

Als Zielgruppe des Projekts gilt die Migrationsbevölkerung, Mitarbeitende der Regelstrukturen und Freiwillige – aber auch die breite Bevölkerung. Während der dreijährigen Pilotphase ist die Stadt Brugg Leistungserbringerin. Sie gliedere die Fachstelle in die Stadtverwaltung ein und führe sie administrativ sowie personell, heisst es vonseiten des Gemeinderats Windisch.

Insgesamt verfüge die RIF über 110 Stellenprozent:

«Dieses Pensum ermöglicht es, zwei Personen anzustellen, die sich fachlich ergänzen, gegenseitig vertreten und nicht als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer unterwegs sein müssen.»

Ergänzend käme das Pensum von 30% der bestehenden Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit im Asylbereich dazu, die in die Fachstelle überführt werden soll.

Die Fachstelle würde in die Stadtverwaltung von Brugg eingegliedert. Bild: Maja Reznicek

Die strategische Führung und Aufsicht der RIF bestreitet dahingegen eine regionale Steuergruppe mit Vertretenden der Exekutiven sowie einer beratenden Person vom Kanton. Das Budget für den Pilot belaufe sich – ohne besagte Koordinationsstelle – auf 178’025 Franken, so die Botschaft. Der Kanton trägt 60% des Personalaufwands. Den Rest der Mittel von 89’770 Franken stellen die beteiligten Gemeinden sicher.

Die Kosten werden, so heisst es in der Botschaft, nach Bevölkerungszahl aufgeteilt: So übernimmt Brugg 42’946 Franken, Windisch 26’479 Franken, Birr 15’312 Franken und Veltheim 5033 Franken. Die Koordinationsstelle finanziert der Kanton.

Motion «Integration» soll abgeschrieben werden

Im Juni entscheiden alle vier beteiligten Gemeinden über den entsprechenden Verpflichtungskredit, zuletzt in Brugg am 23. Juni.

Zur Möglichkeit, dass die Fachstelle nicht zustande kommt, schreibt Windisch in ihrer Botschaft: «Dann besteht das Risiko, dass der Kanton mittel- bis langfristig keine Beiträge an kommunale Integrationsprojekte mehr ausrichtet.» Dies, weil Überlegungen im Gange seien, die Beiträge nur noch an RIF zu verteilen. «Bei der Gemeinde Windisch wären Projektbeiträge von rund 60’000 Franken gefährdet.»

Insgesamt 16 Geschäfte bespricht der Einwohnerrat Windisch am 14. Juni. Bild: Claudia Meier

Neben der Genehmigung des jährlichen Verpflichtungskredits von 26’480 Franken beantragt Windisch am 14. Juni auch die Abschreibung der Motion «Integration» vom Dezember 2019. Damals verlangten SP-Einwohnerrätin Luzia Capanni und 22 Mitunterzeichnende beim Budget 2020 zusätzliche 15’000 Franken für eine Stellenaufstockung um 15% für die Aufgaben Integration.

Der Gemeinderat schreibt aber in der aktuellen Botschaft: Mit dem bestehenden Angebot, der zusätzlichen Aufgabe durch das Projekt «Sprachliche Frühförderung vor dem Kindergarten» und dem Aufbau der RIF seien die Stellenprozente für die Integrationsarbeit zielführend sowie nachhaltig genutzt.