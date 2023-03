19 Meldungen im vergangenen Jahr: Mit diesen Massnahmen will der Gemeinderat Windisch gegen häusliche Gewalt vorgehen

Der Einwohnerrat befindet an seiner nächsten Sitzung am 22. März erneut über die Abschreibung der Motion «Sensibilisierungs- und Präventionskampagne häusliche Gewalt». Noch 2021 fand der Gemeinderat, es genüge, dass der Umgang mit diesem Thema kantonal geregelt sei. Inzwischen hat er einiges in die Wege geleitet.