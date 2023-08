Mülligen Komplett-Umbau innerhalb eines Jahres: Gemeinde weiht mit Fest neuen Kindergarten ein Der Doppelkindergarten in Mülligen erscheint im neuen Glanz. Der ältere Gebäudeteil wurde durch einen modernen, lichtdurchfluteten Neubau in Holzbauweise ersetzt; im Süd-Teil wurden Böden, Küche sowie Innenwände ersetzt. Dank der Fassade und dem Dach wirken beide Gebäudeteile als eine Einheit.

«Oise Chindsgi der isch toll», singen zwölf Kinder zusammen mit den Kindergartenlehrerinnen Rebekka Hegnauer und Bianca Schödler zum Auftakt des Einweihungsfestes in Mülligen. Ihre strahlenden Gesichter verraten, dass es im neuen Kindergarten mehr als nur schön ist. Es ist toll.

Der Kindergarten in Mülligen wurde mit hellen, lichtdurchfluteten Räumen ausgestattet. Bild: Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

«Der neue Kindergarten steht für Bildung, Werterhaltung, das Dorfbild und die Zukunft unserer Jugend», erklärt Gemeindeammann Stefan Hänni. Er begrüsst die Eltern und Kinder, die Baukommission, Behördenmitglieder, den durchführenden Architekten Daniel Schatzmann und seine ehemalige Kindergärtnerin, Doris Rey-Müller, von allen damals Fräulein Müller genannt. Gemeinsam bezogen sie und Hänni im Jahr 1973 den ersten Kindergarten «Nord» in Mülligen, der 1992 durch einen Gebäudeteil «Süd» erweitert wurde.

Architekt Daniel Schatzmann (l.) überreicht Gemeindeammann Stefan Hänni Geschenke. Bild: Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

Defekter Boiler sorgte für grossen Wasserschaden

Der ältere Gebäudeteil «Nord» wurde nun komplett zurückgebaut und durch einen modernen, lichtdurchfluteten Neubau in Holzbauweise ersetzt. Für den Gebäudeteil «Süd» mit Keller war eigentlich nur eine Gebäudehüllensanierung geplant. Aber ein defekter Boiler sorgte im November 2021 für einen grösseren Wasserschaden. Daher wurden im Süd-Teil zusätzlich die Böden, die Küche sowie mehrere Innenwände ersetzt.

Die Kinder hatten beim Einweihungsfest ihren Spass. Bild: Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

Heute, 50 Jahre später, erstrahlt der Doppelkindergarten in komplett neuem Glanz. Dank der Fassade und dem Dach wirken beide Gebäudeteile als eine Einheit. Die Innenräume sind überaus hell und freundlich und bieten grosszügigen Raum zum Spielen, Basteln, Malen, Toben, Essen, Singen und Tanzen. Vor dem grossen Sitzfenster warten im Garten Turnstangen und drinnen auf einem farbenfrohen Teppich unzählige Legosteine. Egal, wohin man schaut: hier ist die Welt bunt und fröhlich.

Vor den Sommerferien in Betrieb genommen

Der Kinderarten wurde komplett renoviert. Bild: Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

Die fünfjährige Sarah Mutti freut sich über ihren neuen «Chindsgi». Strahlend führt sie ihre Eltern durch die Räume und zeigt voller Begeisterung auf die Wand mit den grossen Blättern. Davor liegen viele Farben und Pinsel bereit, die förmlich auf sie zu warten scheinen. «Am liebsten male ich», sagt Sarah schüchtern und zieht mit ihren Eltern weiter.

Dank speditiver und auch unfallfreier Bauarbeiten wurde der Kindergarten wie geplant bereits vor den Sommerferien in Betrieb genommen. Architekt Daniel Schatzmann überreicht Hänni zum Dank für die gute Zusammenarbeit mehrere Geschenke, unter anderem einen Apfelbaum mit grossen Früchten. Beim Apéro stossen die Gäste auf diese positive, zukunftsorientierte Veränderung in Mülligen an.