Einer ihrer Lieblings-Komponisten ist Bach: 14-jährige Brugger Jung-Cellistin tritt im Zimmermannhaus auf

Ein Komponist, den Serena sehr gerne spielt, ist Johann Sebastian Bach. Vor kurzem widmete sie sich seiner «Cello Suite No. 1, Prélude in G Mayor». Oftmals spielt sie aber auch unbekannte Komponisten. Sehr beeindruckend findet Serena die Karriere von Sol Gabetta, einer der bekanntesten Cellistinnen der letzten Jahre. Als eigentliches Vorbild würde sie Gabetta aber nicht bezeichnen.

Auch der frühe Besuch der Ballettschule beeinflusste den musikalischen Werdegang Serenas. Nebst dem Unterricht bei Alexandra ­Imlig-Schweighofer, den Proben in diversen Ensembles sowie dem Musikschul-Streichorchester Orchestra della Scuderia der Musikschule Brugg übt Serena täglich rund eine Stunde zu Hause. Dass Schule und Hausaufgaben dabei nicht zu kurz kommen, ist Mutter Germana Schmucki sehr wichtig.

Bereits im Kindergarten begann Serena Schmucki Blockflöte zu spielen. Mit gut acht Jahren widmete sie sich dann dem Violoncello, ihrem heutigen Steckenpferd. Klavier wäre auch in Frage gekommen, aber nach einigen Schnupperstunden begeisterte sie das Cello dann doch mehr. An ihrem Instrument fasziniert sie, neben der warmen Klangfarbe, insbesondere seine Flexibilität.

Ihr nächster Auftritt steht indes kurz bevor. Am Sonntag wird Serena die beiden Blockflötisten Jakob Schildhauer und Annamaria Gamp anlässlich eines Konzerts aus der Reihe «Junge Klassik» im Zimmermannhaus cellistisch begleiten.

Musikalität liegt Serena also im Blut. Ein gemeinsames Konzert ist indes noch nicht zu Stande gekommen, da das Cello doch relativ umständlich zu transportieren ist und so jeweils beim Familienurlaub bei den Verwandten in Süditalien zu Hause bleibt.

Serenas jüngere Schwestern, Fiora und Carla, spielen ebenfalls von Kindesbeinen an ein Instrument. Fiora Violine und Carla ebenfalls Violoncello. Ein geschwisterlicher Wettbewerb herrscht allerdings nicht im Hause Schmucki. Die drei Mädels unterstützen sich gegenseitig und freuen sich über den Fortschritt der jeweils anderen. Mit Fiora spielt Serena denn auch im Coriandoli-Quartett.

2019 war das Ensemble äusserst erfolgreich. Nebst dem ersten Rang in der Kategorie Ensemble des Prix Rotary des Rotary-Clubs bestritt das Quartett den Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und wurde in der Entrada mit einem ersten und im Finale mit einem zweiten Preis ausgezeichnet.

Diese Auszeichnungen empfindet Serena als Wertschätzung für den Aufwand, der hinter einem Projekt steht. Das positive Feedback einer Fachjury motiviert auch für zukünftige Aufgaben.

Dieses Jahr stehen einige Veränderungen an

2020 sind bislang keine Teilnahmen an Musikwettbewerben geplant. Serena wird ab August die Alte Kantonsschule Aarau besuchen und wechselt zu diesem Zeitpunkt auch Musikschule und Orchester. Des Weiteren steht im Juni eine grosse Ballettaufführung an. Neben Ballett und Musik interessiert sich Serena für Fotografie und Sprachen.

An der Kantonsschule wird sie das Akzentfach Moderne Sprachen belegen. Auf eine berufliche Zukunft möchte sich die vielseitig talentierte Serena entsprechend noch nicht festlegen. Dem Cello wird sie sicherlich treu bleiben, kann sich gar vorstellen, auf professionellem Niveau zu spielen. Der Besuch einer Musikhochschule ist für sie derzeit noch kein Thema.

Auf das Konzert am Sonntag freut sich Serena sehr. «Ich bin vor einem Auftritt immer sehr nervös, aber sobald ich anfange zu spielen, löst sich meine Anspannung. Ausser ich mache einen Fehler», schmunzelt Serena. Jakob Schildhauer und Serena kennen sich schon lange. Er besucht die Parallelklasse derselben Bezirksschule und ebenso die Musikschule Brugg.

Seit Herbst 2018 sind Annamaria Gamp und Jakob Schildhauer als Duo sehr erfolgreich unterwegs. Gespielt werden am Sonntag vorwiegend barocke Werke. Der Eintritt ist frei, die Kollekte geht zu Händen der Musiker.