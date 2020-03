Eine sichere Veloroute zum Bahnhof wird gefordert

Aus der temporären Lagerfläche auf dem Lupfiger Areal Fuchshalde am Waldrand mit rund 650 Plätzen für Neuwagen soll eine dauerhafte Anlage entstehen (die AZ berichtete). Denn die Amag Import AG plant hier den Bau eines Autolagerhauses, das mit einer Brücke über die Autobahn A3 mit dem Stammareal verbunden werden soll.

Die Parzelle zwischen Süssbach und Wald liegt in der Industriezone und ist mit einer Sondernutzungsplanungspflicht belegt. Will heissen: Es braucht einen Gestaltungsplan. Ein solcher lag bis 2. März auf der Gemeindeverwaltung Lupfig öffentlich auf. Laut Verwaltungsleiterin Michèle Bächli sind gegen den Gestaltungsplan Fuchshalde fristgerecht vier Einwendungen beim Gemeinderat eingetroffen, die nun bei der Bauverwaltung Eigenamt in Bearbeitung sind.

Zu den Einwendern gehören der überparteiliche Verein Pro Velo Brugg-Windisch und die Gemeinde Hausen. Einerseits verfolgt der Verein das Ziel, die Sicherheit und die Verbreitung des Verkehrsmittels Velo im Bezirk Brugg zu fördern und Interessen der Velofahrer gegenüber Behörden und Privaten zu vertreten. Andererseits ist der Gemeinderat Hausen seit Jahren daran, Projekte zu realisieren, die eine Verbindung für den Langsamverkehr zum Bahnhof Lupfig ermöglichen.

Der Veloverkehr soll in der Region vervierfacht werden

Der Antrag von Pro Velo lautet wie folgt: «Der Gestaltungsplan Fuchshalde Amag soll um eine sichere und attraktive Veloverbindung beim Amag-Areal über die bestehende A3-Autobahn-Brücke erweitert werden, die eine direkte und durchgängige Veloroute zwischen Hausen (den beiden Ortsteilen Zentrum und Hausen West/Tannhübel) und dem Bahnhof Lupfig respektive dem Industriegebiet Lupfig ermöglichen.»

In seiner Begründung verweist Pro Velo auf den Kanton, der in zahlreichen Dokumenten festhalte, wie wichtig durchgängige, sichere und attraktive Radrouten seien. Gemäss der Mobilitätsstrategie soll der Veloverkehr in der Region Baden-Brugg bis zum Jahr 2040 um den Faktor vier gesteigert werden. Beim jetzt vorliegenden Projekt bietet sich laut Pro Velo die Möglichkeit, eine bedeutende Lücke mit einfachen Massnahmen zu schliessen. Denn heute bestehe keine direkte Veloverbindung von den beiden erwähnten Husemer Ortsteilen zum Bahnhof Lupfig und weiter zur Industrie in Birr. Bisher müssen die Velofahrer entweder beträchtliche Umwege über den Fuchshaldenweg oder das Birrfeld in Kauf nehmen oder sehr stark frequentierte Strassen ohne Velomassnahmen (Seebli-Knoten und Lenzburgerstrasse) wählen.

Dokumente vom Vorprojekt 2015 könnten nützlich sein

Beim Studium des Amag-Projekts hat auch der Gemeinderat Hausen festgestellt, dass das Thema Langsamverkehr zu wenig beachtet wurde. Die Gemeinde Hausen verlangt deshalb in ihrer Einwendung, dass die schon lange gewünschte Fuss- und Fahrradverkehrsverbindung zusammen mit diesem Projekt realisiert werden soll.

Dazu dienten laut Gemeindeammann Eugen Bless einerseits die Dokumente aus dem Vorprojekt vom Jahr 2015, das damals fortgeschritten war, aber wegen Finanzproblemen und Gemeinderatswechsel nicht prioritär behandelt wurde. Oder es böten sich mit dem Bauprojekt sogar Möglichkeiten, die alte Amag-Brücke zu nutzen.