Der Ochsen-Saal war festlich dekoriert, die Primeli standen und blühten auf den Tischen, und vor der Bühne musizierte die Feldmusik Lupfig unter der Leitung von René Niederhauser. Das grosse Scherzer und das Lupfiger Wappen prangten an den Stellwänden. Die Ehrendamen der Trachtengruppe Eigenamt hielten sich bereit, um die Redner und die Rednerin auf die Bühne und ans Pult zu begleiten.

Gemeindeammann Richard Plüss stellte die neue, per 2018 mit Scherz fusionierte Gemeinde vor. 3032 Einwohnerinnen und Einwohner sind es auf dem 845 Hektaren grossen Gebiet, davon sind 760 Ausländer. Lupfig sei eine der am besten erschlossenen Gemeinden, mit den Anschlüssen an die A1 und A3, der Bahnlinie und dem Flugplatz. «Kein Wunder, lässt sich hier viel Industrie nieder», sagte Plüss. Geschichtlich erwähnte er die Habsburger und später die Berner, welche prägend für die Region waren. «Deshalb jassen wir hier mit französischen Karten.»

Honig als Motivationsanstoss

Als Präsident der Kantonalpartei gratulierte Nationalrat Thomas Burgherr der SVP Lupfig zu ihrem grossen Jubiläum: «Das ist ein guter Grund, um gebührend zu feiern. Es ist aber noch nicht genug.» Solche Ortsparteien seien ein starkes Fundament für die nationale SVP und deren Erfolge. «Als Motivation für die Zukunft», sagte er und streckte ein Honigglas in die Höhe. 10 Honiggläser hatte er als Geschenk mitgebracht. Je 10 Gläser pro 10 Jahre SVP Lupfig. Gleichzeitig ermahnte er die Gäste im Saal: «Als Partei des Mittelstandes tragen wir eine grosse Verantwortung. Wir müssen viel öfter rausgehen zu den Menschen.» Nationalrat Franz Grüter erläuterte in seiner Rede die Gefahren des «E-Votings». Das Thema von Nationalrat Hansjörg Knecht war die «Energiestrategie 2050 und ihre Auswirkung».

Urgrossvater gründete Partei

Claudia Santos-Wächter, Gemeindeschreiberin in Hüttikon, rollte die Parteigeschichte noch einmal auf. Ihr Urgrossvater und damaliger Gemeinderat Jakob Müller war es, der vor 100 Jahren im Auftrag des Bezirksvorstandes eine Versammlung einberufen hatte. Der Grund dafür war ein dringlicher: Die Bauernschaft fühlte sich politisch nirgends vertreten. Im Gründungsprotokoll der «Bauernpartei Lupfig» vom 28. Dezember 1918 steht, «dass die Bauernschaft durch die Verhältnisse des Weltkrieges und namentlich durch die stramme Organisation der hauptsächlichen Gegner der Bauernschaft, der Sozialdemokraten, gezwungen sei, sich zusammenzuschliessen.»

43 Bauern nahmen damals an der Gründungsversammlung im Schulhaus Lupfig teil. Die Partei änderte ihren Namen in den 100 Jahren insgesamt dreimal. Ab 1920 hiess sie «Bauern- und Bürgerpartei», ab 1965 war es die «Bauern-Gewerbe- und Bürgerpartei», und an der Jubiläums-Generalversammlung 1978 war erstmals von der SVP die Rede. Der Fünfer-Vorstand war bis 1982 fest in Männerhand, dann wurde Ruth Köchli als erste Frau ins Gremium gewählt. Im Jahr 2000 übernahm Erika Caminada als erste Frau das Präsidium der SVP Lupfig.

Heute zählt die Ortspartei 60 Mitglieder. Gemäss Präsident Jörg Graf habe sich in den letzten Jahren nicht viel verändert. Deshalb möchte die Partei mit einer neuen Strategie vermehrt Junge zum Mitmachen bewegen und Frauen in den Vorstand holen. Zum Jubiläum kommt sie mit einem neuen Internetauftritt, neuem Logo und dem Slogan «Mitrede statt mitlaufe» daher. «Wir wollen uns ein bisschen von der SVP Schweiz abgrenzen, wollen keine Polemik, sondern Sachpolitik betreiben.» Auftritte wie der zur Feier «750 Jahre Lupfig und Birr» (2020) sollen die Partei ihrem Ziel näher bringen. Potenzial für neue Mitglieder sieht Jörg Graf auch im Zusammenschluss mit Scherz.