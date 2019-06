Der Legionärspfad Vindonissa feiert zusammen mit dem Förderverein Freunde Vindonissapark sein 10-Jahr-Jubiläum mit einem zweitägigen Fest. Am Samstagabend steigt als Highlight das grosse Festessen «Römer-Teilete». Dieses wird mit Auftritten von zeit-genössischen Persönlichkeiten wie Regierungsrat Alex Hürzeler und

antiker Prominenz – Nero persönlich – garniert. Der Eintritt in den Legionärspfad und sämtliche Spiel- und Themen-Touren mit Audioguide sind das ganze Wochenende kostenlos.

Alle sind zum römischen Festessen eingeladen und tragen etwas zum Buffet bei. Sie bringen Teller, Schüsseln und Platten voller mediterraner Speisen und teilen diese an der grossen Festtafel. Informationen zur Anmeldung und Speisen finden Interessierte unter www.legionaerspfad.ch. Es gibt Vindonissa Wy und später am Abend Römer-Drinks an der Römer-Bar.

Legionäre und Römerinnen wandeln durch das Festgelände

und treten mit den Gästen in Kontakt. Sie parlieren über ihre Leibspeisen und Tischsitten, über Freuden und Leiden im Legionslager und natürlich darüber, wie Römer richtig feiern. Am Sonntag kann nebst den Spiel- und Thementouren auch die Römerwerkstatt Fabrica kostenlos besucht werden und ein Shuttle Service bringt die Besucherinnen und Besucher zum Vindonissa Museum in Brugg. (AZ)