Früher war im direkt an den Gleisen gelegenen Gebäude ein Zentrallager der SBB untergebracht. Heute beherbergt die Liegenschaft an der Lagerstrasse in Windisch ein Eisenbahn-Kompetenzzentrum von internationaler Bedeutung. Neben der Stiftung Historisches Erbe der SBB – kurz SBB Historic – befindet sich seit Kurzem auch das Archiv der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) hier. Ein Grund für den Umzug war, dass der bisherige Mietvertrag für das SLM-Archiv an der Zürcherstrasse 41 in Winterthur per Ende 2018 ausgelaufen ist.

Auf einem Rundgang für geladene Gäste zeigte Martin Cordes, Leiter Archive bei SBB Historic, am Donnerstagnachmittag, wie sich das neue SLM-Archiv nun präsentiert. Bis 1998, dem Zeitpunkt des Verkaufs an verschiedene industrielle Partner, produzierte die SLM über 5500 Lokomotiven, die auf allen fünf Kontinenten zum Einsatz kamen und zum Teil heute noch fahrtüchtig sind. So etwa die Zahnrad-Dampflokomotive Rigi-Bahn Nr. 7, die für 39 000 Franken hergestellt wurde und in gutem Zustand im Verkehrshaus in Luzern ausgestellt ist. Neben sämtlichen Plänen für diese Rigi-Bahn ist auch der vierseitige Vertrag im SLM-Archiv einsehbar.

Ein Buch mit Privat-Codes

Frachtbriefe, Ersatzteillisten und Diplome verraten weitere Details über die Geschäftstätigkeit der SLM, einem einst grossen Arbeitgeber. Um 1900 schloss die SLM die elektronische Abteilung und konzentrierte sich nur noch auf die mechanische Abteilung. Um heikle Informationen sicher übermitteln zu können, führte die die SLM ein Buch mit Privat-Codes, das nun ebenfalls in Windisch archiviert ist.

Geschäftsleiter Stefan Andermatt von SBB Historic bezeichnete das SLM-Archiv als «eine Perle und wichtigen Zeitzeugen der internationalen Bahngeschichte» und sprach von einem «äusserst erfolgreichen Projektabschluss Ende März».

Mit dem Umzug des SLM-Archivs von Winterthur nach Windisch sollte nicht nur die konservatorische Situation der Bestände verbessert, sondern auch die Durchsuchbarkeit und die Zugänglichkeit des Materials durch eine umfassende Erschliessung der Bestände gewährleistet werden. «Wir haben lange gerechnet, ob alles Material aus Winterthur in Windisch Platz finden wird», so Andrea Lustenberger, die beim Umzug an vorderster Front mitwirkte und am Schluss in Winterthur noch hinter jeden Schrank schaute, damit ja kein Buch oder Plan vergessen ging.

Insgesamt 96 Planschränke mussten für das Archiv in Windisch neu beschafft werden, 70 konnten aus Winterthur übernommen werden. Ein Grossteil der Planschränke wurde in Rollregal-Anlagen eingebaut. Der Regalplatz oberhalb der Planschränke steht für Archivschachteln mit Akten, Planrollen oder Bücher mit Verzeichnissen und Findmitteln zur Verfügung. Das Projekt wurde unterstützt vom Swisslos-Fonds des Kantons Aargau, vom Bundesamt für Kultur und von der Schweizerischen Stiftung Pro Patria.

Auf der Datenbank stehen 12'000 Datensätze Akten und Pläne zur Recherche zur Verfügung. Der Fotobestand enthält 20'000 Bilder. Die Benutzung ist zu den Öffnungszeiten des Lesesaals möglich.