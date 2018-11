Tarek (Name geändert) hat reiche Beute gemacht. Dass er in drei Verkaufsläden eingebrochen sei, gab er mit Kopfnicken und einem «Si» unumwunden zu vor dem Bezirksgericht Brugg. Das sei korrekt. Was er genau gestohlen hat, konnte er aber nicht sagen. Auch nicht, was er mit dem Diebesgut von annähernd 30 000 Franken anstellte. Er habe unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, sagte der gebürtige Algerier ohne festen Wohnsitz.

Zur Last gelegt wurden ihm gewerbsmässiger Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung, mehrfacher Hausfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie rechtswidriger Aufenthalt. Der drahtige 40-Jährige wurde von zwei Polizisten in den Gerichtssaal begleitet. Die Handschellen wurden ihm abgenommen für die Verhandlung, nicht aber die Fussfesseln. Seine dunkle Jacke zog er erst bei der Urteilseröffnung aus, die Brille legte er vor sich auf den Tisch.

In Aussagen blieb er vage

Verantworten musste er sich für die Taten, die er zwischen Ende Juli und August 2016 innerhalb einer Woche begangen hatte. Tarek schlug die Scheiben ein beim Bernina Nähcenter Obrist in Brugg, bei der Boutique Boomerang in Frauenfeld sowie beim Denner-Satellit im bernischen Schwarzenburg. Er stahl – unter anderem – Kleidung, Elektrogeräte, Bargeld, Zigaretten und Alkohol. Er habe das Deliktgut veräussern wollen, um sich Essen kaufen zu können.

Schon früher wurde er verschiedentlich verurteilt. Er sei, liess Tarek dem Gesamtgericht durch die Dolmetscherin ausrichten, in Algerien geboren worden und in Spanien zusammen mit 13 Geschwistern aufgewachsen. Er habe als Automechaniker gearbeitet in einer Garage in Valencia. Bereits 2003 weilte er in die Schweiz. Warum, wollte er nicht sagen. «Private Gründe.» Sein Asylgesuch sei abgelehnt worden, sie hätten ihn zurückgeschickt.