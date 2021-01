Ein Villiger suchte in Triest sein Glück – Aargauer Historiker arbeitet grossen Briefbestand auf

Im Jahr 1856 wanderte der Villiger Gabriel Schwarz nach ­Triest aus, einer Stadt im Nordosten des heutigen Italiens. Nach einer kaufmännischen Lehre in Vevey machte sich der damals 21-Jährige auf, um bei einem älteren Cousin in eine Handels- und Speditionsfirma einzusteigen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1897 lebte der Aargauer, mit Ausnahme eines vierjährigen Aufenthalts in England, in Triest. Während seiner Abwesenheit führte er einen regen Briefwechsel mit seiner Familie in Villigen.

Der Historiker Max Baumann hat auf Basis dieser Briefe zur Geschichte des jungen Kaufmanns recherchiert und ist nun in der Endphase eines neuen Buches zu Aargauer Auswanderern, die im 19. Jahrhundert ihr Glück in Triest suchten.

Insgesamt 179 Briefe sind bis heute erhalten

Nach zwei Büchern, die Baumann zu Auswandererschicksalen in Amerika und Afrika verfasste, widmet er sich nun jenen Menschen, die sich Triest als Ziel aussuchten. «Mich interessierte, wie die Situation der florierenden Handelsstadt im damaligen Österreich war», sagt der 79-Jährige aus Stilli.