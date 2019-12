Ein Stück Geschichte: Alles begann mit einer Kabelfabrik mit 16 Mitarbeitern

Von einem einschneidenden Ereignis sprach an der gestrigen Medienkonferenz denn auch Otto H. Suhner, Verwaltungsratspräsident der Gruppe Brugg. Sein Urgrossvater Gottlieb Suhner hatte 1896 den Grundstein gelegt für das Unternehmen beim Bahnhof Brugg, eröffnete mit 16 Mitarbeitern eine Kabelfabrik. Als ersten Leiter setzte er seinen Sohn Otto ein. 1908 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, 1911 nahm der Brugger Industrielle Rudolf Wartmann Einsitz in den Verwaltungsrat.

Bundesbahnen und PTT hatten grossen Bedarf an Kabeln

Der Maschinenpark konnte Schritt für Schritt erweitert werden. Als erstes schweizerisches Werk wurde – neben der Kabelfabrikation – bereits 1910 auch die Produktion von Bergbahnseilen aufgenommen. Mit dem Engagement von Ingenieur Walter Dübi als Direktor habe der Verwaltungsrat eine ausgezeichnete Wahl getroffen, heisst es im Buch «Brugg – Tradition – Vision», das zum 100-Jahr-Jubiläum erschienen ist. «Der wirtschaftliche Aufstieg der Kabelwerke Brugg AG zur heutigen Grösse und ihre grosse Bedeutung als Arbeitgeber in der Region Brugg ist unter anderem auch auf seine damaligen richtigen ‹Weichenstellungen› zurückzuführen.

Zwischen den Weltkriegen war eine rasche Ausdehnung zu verzeichnen. Der Ausbau des Schienennetzes der Schweizerischen Bundesbahnen verlangte grosse Mengen an Kabeln für die Nachrichtenübermittlung und Energieverteilung. Die PTT starteten mit dem Projekt eines neuen unterirdischen Telefonkabel-Fernnetzes. Auch bei den Kraftwerken stiessen die Kabel mit höheren Spannungen auf Interesse.

In der Nachkriegszeit setzte eine sprunghafte Entwicklung ein

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sogar eine sprunghafte Entwicklung ein. Die Firmeninfrastruktur musste angepasst und vergrössert werden. Gebaut wurden neue Maschinenhallen. Im Birrfeld entstand in den Fünfzigerjahren eine Drahtseilfabrik. 1956 wurde das neue Verwaltungsgebäude erstellt, das erste Hochhaus in Brugg. Es folgten ein Zentralmagazin, eine grosse Speditionshalle und ein Prüfstand, ein unterirdisches, vollautomatisches Kabellager oder ein Rechenzentrum für die elektronische Datenverarbeitung. Otto H. Suhner, der heutige Verwaltungsratspräsident, trägt seit 1981 die Verantwortung für das Unternehmen.

Zur Gruppe Brugg zählen heute die Geschäftsfelder Kabelsysteme, Seiltechnik, Rohrsysteme, Prozessleittechnik und Immobilien. In rund 50 Firmen sind – verteilt auf 20 Länder – gegen 2000 Mitarbeitende tätig, mehr als die Hälfte in der Schweiz. (mhu)