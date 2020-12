Ein Stern für den Gestalter der neuen Weihnachtsbeleuchtung

Von der alten Aarebrücke über den Schwarzen Turm und die neuen Weihnachtssterne im Stadtzentrum bis zu den geschmückten Bäumen auf dem Neumarktplatz: Die neue Brugger Weihnachtsbeleuchtung kommt bei der Bevölkerung sehr gut an. Der zuständige Stadtrat Reto Wettstein liess es sich deshalb nicht nehmen, Cuno Jent aus Umiken für den gestalterischen Beitrag zu danken. Am Dienstagabend überreichte er ihm im Stadtmuseum einen von Jent gestalteten Stern, das Herzstück der neuen Weihnachtsbeleuchtung, mit einem LED-Lämpchen in der Mitte. Auf dem Schild, das den Holzsockel ziert, steht: "Zum Dank für die Gestaltung der Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Brugg 1969/2020".