Ein Serbe lehrt seinen Schülern, wie man Schwyzerörgeli spielt

«Ich bin wahrscheinlich der erste Roma, der Schwyzerörgeli spielt», sagt der gebürtige Serbe Aleksandar Aleksandrovic schmunzelnd. Seit diesem Sommer gibt er an der Musikschule Eigenamt in Birr Unterricht im Schwyzerörgeli und Akkordeon. Die AZ besucht ihn im Unterricht mit seinen beiden Schülern. «Es ist cool, es ist leicht und es sieht gut aus», sagt der achtjährige Remo Gloor aus Birr über sein Instrument. Erst seit den Sommerferien spielend, entlockt er dem Schwyzerörgeli bereits sein erstes «Alle meine Entchen». Der ein Jahr ältere Adrian Anderegg spielt bereits seit zwei Jahren, ist schon mehrfach an Konzerten aufgetreten. «Eigentlich gefällt mir alles am Schwyzerörgeli», sagt er mit funkelnden Augen. «Oh Susanna» klingt bei ihm schon wie beim Profi. Beide Knaben kommen aus musikalischen Familien, sind durch ihre Gross- und Urgrossväter zum Schwyzerörgeli gekommen.

Lehrer Aleksandrovic kam im Februar 2017 in die Schweiz für sein Masterstudium in Musikpädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste, das er 2019 abschloss. Der 30-Jährige wohnt in Dietikon. Zuvor studierte er während dreier Jahre in Deutschland und spricht unsere Sprache entsprechend gut. «Am Schwyzerdütsch übe ich noch.»