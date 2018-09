Es herrscht eine lockere Stimmung in der Turnhalle der Schule Rüfenach. Acht Kinder und vier Erwachsene haben sich an diesem Samstagmorgen rund um Jörg Keller aufgereiht. Der 57-Jährige, der in Villigen wohnt, ist der Dojoleiter des Karateclubs Rüfenach. Seit 2006 bietet Keller im Namen des Karateclubs Selbstverteidigungskurse an, so auch an diesem Morgen. «Als ich angefangen habe, war ich manchmal alleine in der Halle», sagt Keller und rückt sein Gi, sein Karategewand, zurecht. Eine Anmeldung für den Unterricht am Samstagmorgen ist nicht notwendig, weshalb die Anzahl Teilnehmer unterschiedlich ist. Ein harter Kern ist aber jedes Mal dabei.

Dojoleiter Keller, der seit vielen Jahren den schwarzen Gurt in Karate trägt, will seinen Schülern beibringen, wie sie sich in Gefahrensituationen verteidigen und schützen können. Besonders den Kindern will er lehren, wie sie sich gegen Grössere wehren können, etwa auf dem Schulweg oder auf dem Pausenplatz. «Gerade für Kinder sind Automatismen wichtig», so Keller. Er thematisiert in seinen Lektionen die immer gleichen Bewegungsabläufe, die immer gleichen Reaktionen, damit sie sich die Kinder und auch die Erwachsenen einprägen können. So reagieren sie in einem Gefahrenmoment reflexartig.

Wichtige Regel zuerst

Für Kinder und Jugendliche sind die Lektionen kostenlos, Erwachsene zahlen 5 Franken. Trainiert wird barfuss und in sportlicher Kleidung, jeweils um 9 Uhr beginnt die Lektion, sie dauert bis um 10 Uhr. Leo ist an diesem Morgen zum ersten Mal in einer Selbstverteidigungslektion dabei.