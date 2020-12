Ein musikalisches Lichtspektakel läuft jetzt online auf Youtube – mit selbst gemaltem Publikum

Was haben wir seit dem Lockdown erlebt? Was hat uns währenddessen beschäftigt? Und was brauchen wir für ein gutes Leben? Auf diese Fragen geht das Panoramabild Part Art ein. Wer das Werk von Künstler Stephan Brülhart live erleben möchte, muss aber nicht zum Treffpunkt des Vereins Kulturhunger eilen – sondern am 13. Dezember den Computer einschalten. Diesen Sonntag ab 19 Uhr werden Part Art und weitere Bilder nämlich auf die Fassade des Rütschi-Turms in Brugg projiziert.

Verantwortlich für die Projektionen ist Filmemacher Andi Hofmann, der Musiker Roberto Caruso begleitet diese akustisch. Zwar könne man den Anlass auch an der frischen Luft an der Herzogstrasse 11 verfolgen, aber Brülhart sagt: «Bedingt durch die Coronasituation, wird die Performance über den Youtube-Kanal von Part Art live gestreamt. Das Publikum kann so das Konzert und die Visuals sicher und bequem von zu Hause aus besuchen.» Ganz auf physische Zuschauer möchte das Anlassteam aber nicht verzichten. «Das Konzert findet vor einem selbst gemalten Publikum statt.»

Teilnahme ist mit Bilderkauf nicht beendet

Der Livestream gehört zum Projekt Part Art des Vereins Kulturhunger. Dieser sammelt laut Website der Aktion in der Region Brugg, Baden und Aarau aktuelle Fragestellungen, die die Gesellschaft in der Zeit von Corona beschäftigen. Das von Stephan Brülhart gemalte Panoramabild soll aber auch die lokale Kultur finanziell unterstützen: Dessen 72 Bestandteile von je 20 mal 20 Zentimetern werden zwischen dem 13. Dezember und dem 24. Januar Stück für Stück verkauft. Durch den Kauf werde das Publikum ein Teil der gesamten Aktion, heisst es auf der Website des Projekts. Der Erlös geht an Kunstschaffende aus der Region und den Verein Kulturhunger.

Die Teilnahme ist nach dem Erwerb des Bildes nicht beendet. Die Koordinaten der Käufer würden gesammelt und diese dann im Jahr 2025 zu einer Tavola inklusive Konzert einge- laden. Im Projektbeschrieb wird konkretisiert: «Unter Tavola verstehen wir ein moderiertes Dinner mit dem Ziel, ein Palaver zu aktuellen Fragestellungen zu initiieren.» Die Käufer seien dabei dazu angehalten, ihren Bildteil von Part Art mitzubringen. «Das Kunstwerk wird wieder zusammengebaut und ein neues Werk entsteht.»