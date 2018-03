Mandach hat rund 330 Einwohner, davon sind über 30 in der Dorfmusik. Wenn diese Musiker sich zusammen mit den zwölf Jungs des Jugend-Ensembles im März auf die Bühne der Turnhalle stellen und beeindruckende Blasmusik machen, dann ist Jahreskonzert im Dorf.

Rhythmische Trommel- und Paukenschläge geben das Startzeichen für den musikalischen Abend. Die Musikerinnen mit ihren bestickten Kleidern und farbenprächtigen Schürzen und die Musiker in dunklen Anzügen der Aargauer Tracht kommen nacheinander auf die Bühne und formieren sich mit ihren Instrumenten. Es scheint, als ob sich auch deren Bässe, Cornets und Posaunen auf den Abend freuen.

Die Musik bittet zum Tanz

Unter der Leitung von Ronald Frischknecht beginnen sie stimmungsvoll mit einem Traditional, den «Men of Halech». Marcel Langensand, Präsident der Dorfmusik, erklärt charmant die anschliessende «Sonatine» und motiviert das Publikum zum Träumen. Man möchte am liebsten das Tanzbein schwingen, als danach eine böhmische Polka und ein Wiener Walzer erklingen.

Nun ist der richtige Moment gekommen, um einen besonderen Musiker in Versform zu ehren: Fritz Märki, der seit 60 Jahren Mitglied in der Dorfmusik ist. Der Präsident stösst mit dem Jubilar mit einem Gläschen gutem Rotwein an und das gesamte Publikum erhebt sich von den Plätzen und applaudiert kräftig. Ehre, wem Ehre gebührt. Mit Marschmusik geht es in die Pause und die «Sau-Tombola» lockt mit leckeren Gewinnen in Form von grossen Schinken und feinen Würsten.

Strandfeeling statt Schneefall

Guido Staudacher leitet mit Begeisterung das Jugend-Ensemble der Dorfmusik Mandach und schafft es, dass die zwölf Jungs bei «Frère Jacques» und dem «Tanz der Zirkusbären» alles aus ihren Instrumenten herausholen. Jugendarbeit wird in diesem Verein grossgeschrieben. Einer seiner ehemaligen Zöglinge, Noel Erne, schwärmt von Guido Staudacher und meint, dass er sich während seiner Ausbildung immer «saumässig» auf den Unterricht bei ihm freute. Beim Stück «Cornfield Rock» ist die Bühne voll, denn nun spielen alle zusammen. Die Dorfmusik zeigt hier ihre wahre Grösse.

«Under the Boardwalk» aus dem Jahre 1964 lässt das Publikum ganz vergessen, dass es vor der Halle schneit. Esther Bottlang am Flügelhorn interpretiert das Stück und wähnt damit das Publikum an einem sonnenverwöhnten Strand statt im kalten Mandach. Mit dem Schlaflied «Guten Abend, gut’ Nacht» wird das Publikum nach einem eindrücklichen Abend sanft von der Dorfmusik verabschiedet.