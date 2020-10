Ein Leben für die Kunst und eine Premiere zur Derniere

Es sind imposante Gemälde, die Heinz Ackermann in zwei Kellerräumen in Hausen lagert. Nicht nur von den Abmessungen – die grössten sind 2 Meter lang und 1,3 Meter hoch –, sondern auch von der Intensität der Kompositionen her. Menschengruppen stehen neben einigen Stillleben und Landschaften im Zentrum. Seine abstrakten Figuren erinnern in szenischen Darstellungen an Skulpturen Alberto Giacomettis. Tatsächlich gibt Ackermann den Bündner Bildhauer und Maler als eines seiner Vorbilder an.

Geprägt sind Ackermanns Bilder von Farbverläufen: «Ich versuche die Raumdimensionen mit Farben und nicht mit Linien zu schaffen», sagt er. Manche Werke prägen zarte Aquarelltöne, andere wirken in dunklen Erdtönen fast melancholisch. Diese Schwermut kommt nicht von ungefähr: «Die Themen Einsamkeit und Solidarität haben mich in den letzten Jahren stark beschäftigt», sagt Ackermann. «Die gespielte Fröhlichkeit unserer Gesellschaft stimmt mich nachdenklich.»

Kunst begleitet ihn schon sein ganzes Leben lang

Er sei zwar einigermassen kreativ und habe ein gutes Auge, mit dem Begriff des Künstlers habe er aber noch nie viel anfangen können. «Eigentlich bin ich kein Künstler, ich bin einfach ein Mensch», sagt Ackermann in aller Bescheidenheit. Dies, obwohl die Kunst den 79-Jährigen aus Hausen sein ganzes Leben lang begleitet. Bis 2008 war er als Lehrer für Bildnerisches Gestalten 40 Jahre lang an der Bezirksschule in Windisch tätig.

Aufgewachsen in Vogelsang, fing er bereits in der Primarschule an zu malen. Künstlerisch geprägt wurde er als Schüler an der Bezirksschule, als der bekannte Aargauer Landschaftsmaler Otto Holliger die Vertretung des Zeichenlehrers übernahm. In Wettingen besuchte Ackermann das Lehrerseminar zum Primarlehrer, bevor er an der Kunstgewerbeschule Zürich die Ausbildung zum Lehrer für bildnerisches Gestalten machte. Mit Ehefrau Liliane zog er zwei Kinder auf.

Nach der Pensionierung zog es die Ackermanns nach Locarno, der Tessiner Heimat seiner Frau, wo in seinem Atelier mit Blick auf den Lago Maggiore zahlreiche weitere Werke entstanden. 2014 hat das Ehepaar seinen Alterswohnsitz zurück nach Hausen verlegt, verbringt aber jeweils die kalte Jahreszeit auf Gran Canaria. Im Atelier auf der Kanareninsel malte er seine jüngsten Werke.

Dass Ackermann nicht nur Zeichnungslehrer, sondern auch Mathematiker ist – mit 40 Jahren studierte er noch Mathematik – merkt man seinen Bildern an. Präzise scheint jeder Pinselstrich platziert. In seiner Seele schlagen zwei Herzen, das künstlerisch-kreative und das logisch denkende. «Oftmals ist es ein Kampf», sagt Ackermann. «Einerseits strebe ich nach Perfektion, andererseits darf ein Bild niemals zu perfekt sein, sonst wirkt es mir physikalisch zu genau.» Dieser Hang zum Selbstzweifel verbindet ihn mit Giacometti. Ehefrau Liliane hilft ihm dann jeweils bei der Entscheidung, wann ein Werk fertig ist. «Die eigene Ehefrau ist die beste Kritikerin», sagt Ackermann schmunzelnd.

Corona prägte die Bilder- und Themenwahl

Durch die Coronapandemie mit Lockdown, Quarantäne und Selbstisolation erhielt das Thema der Solidarität neue Brisanz. So entschied sich Ackermann, seine Werke, die ab 2006 entstanden sind, jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren.

«Gem|einsam» lautet denn auch der Titel der Ausstellung im neuen Gemeindesaal von Hausen vom 9. bis 18. Oktober. Es ist bereits seine 55. Ausstellung, jedoch die erste seit 2004. Vermutlich soll es seine letzte sein, wie er selbst sagt. Ausstellen wird er 50 bis 60 Ölbilder verschiedener Dimensionen. Geplant ist ein chronologischer Ablauf, der durch die Ausstellung führt. «Die Besucher sollen eine Entwicklung sehen. Ich wünsche mir, dass meine Bilder Tiefsinn haben, sie sollen mehr als nur Ästhetik sein.»

Durch die Vernissage am 9. Oktober führt Kunsthistorikerin Nicoletta Brentano-Motta, musikalisch umrahmt wird der Anlass von Ackermanns beiden Enkelkindern. Am Sonntag, 11. Oktober, ist zudem ein Apéro mit Musik von Felix Gisel aus Hausen angesetzt. Obwohl diese Ausstellung wohl seine letzte sein wird, künstlerisch aktiv möchte Ackermann dennoch bleiben: «Ich werde vielleicht etwas kürzertreten, aber ich glaube nicht, dass ich jemals aufhören kann zu malen.»

Ausstellung «Gem|einsam»: Gemeindesaal Hausen, 9. bis 18. Oktober, Mo–Fr, 17–20 Uhr, Sa, 15–20 Uhr, So, 10–17 Uhr.