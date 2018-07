Sowieso: Musik und beste Laune sind allerorts auszumachen am Mittwochabend: beim Open Air Lauschallee beim Jugendkulturhaus Piccadilly genauso wie beim AKB Roadrunner auf dem Storchenplatz. Bei der Pädazapfegogestreich-Jazzband in der Altstadt geben derweil das Saxofon und die Klarinette den Ton an. Dieses spielt alt Stadtammann Daniel Moser. Souverän, auch wenn er am Rand einräumt, nicht allzu viel Zeit mit Üben verbracht zu haben.

Nach einer kurzen Nacht – Tagwache mit 11 Böllerschüssen ist um 6 Uhr in der Früh – folgt heute Donnerstag 8.45 Uhr als weiterer Höhepunkt der Rutenzug mit der Morgenfeier im Simmengutpark.

Die Bilder vom Zapfenstreich: