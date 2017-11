Im Winter vor fünf Jahren geht ein betrunkener Mann mit einem Dolch und später mit einem Küchenmesser auf seine Partnerin los und sticht mehrmals auf sie ein. Sofort wurde er in Untersuchungshaft genommen, ein forensisches Gutachten attestierte dem Täter eine Persönlichkeitsstörung sowie den Verdacht auf eine Hirnschädigung. Ausserdem sei er alkoholabhängig.

Im Oktober 2013 musste sich der Mann vor dem Brugger Bezirksgericht verantworten. Dieses sprach ihn der versuchten vorsätzlichen Tötung, der Körperverletzung, Beschimpfung und Drohung schuldig, erklärte ihn aber für schuldunfähig. Der Mann kam in Sicherheitshaft und wurde seit 2015 stationär in einem Massnahmezentrum behandelt.

Diesen Sommer prüfte das Departement Volkswirtschaft und Inneres, Amt für Justizvollzug, die bedingte Entlassung des Mannes und entschied per Verfügung, die Verwahrung nicht aufzuheben. Seine Beschwerde hiess das Aargauer Verwaltungsgericht teilweise gut und wies die Sache zurück an die Behörde: Der Mann sei, fall kein Antrag auf Verwahrung in Betracht komme, aus der stationären Massnahme zu entlassen.

Dagegen erhob die Oberstaatsanwaltschaft Beschwerde und beantragte als superprovisorische Massnahme, den Beschwerdeführer bis zum Bundesgerichtsentscheid im stationären Massnahmenvollzug zu behalten. Dem stimmten die Richter in Lausanne zu.

Der Beschwerdeführer argumentierte vor Bundesgericht, er werde seit dem 31. Dezember 2015 unrechtmässig seiner Freiheit beraubt, argumentierte er. Ausserdem stelle er laut einem aktuellen Gutachten keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit mehr dar.

Anders sah dies das Amt für Justizvollzug. Der Mann habe sich in der Vergangenheit stark gegen Vollzugslockerungen gewehrt. Eine direkte Entlassung sei für ihn eine klare Überforderung.

Am 1. November wurde der Fall vom Bundesgericht behandelt, heute Donnerstag wurde das Urteil publiziert. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass der Mann aus der stationären Massnahme entlassen werden muss. Es begründet dies damit, dass der mit einer Massnahme verbundene Freiheitsentzug laut Artikel 60 des Strafgesetzbuches maximal drei Jahre betragen darf. Auf Antrag könne die Massnahme einmal um genau ein Jahr verlängert werden. Der Mann ist seit Dezember 2012 in der stationären Massnahme. "Die vierjährige Höchstdauer der Massnahme ist in jedem Fall abgelaufen", folgert das Bundesgericht. Die Haftentlassung habe innert fünf Tagen nach Zustellung des Entscheids zu erfolgen.

Urteil: 6B_1203/2017