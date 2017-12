Jetzt, ein Jahr später, sitzen Christina und Georges Boutellier auf dem Sofa in ihrem neuen Haus und sagen: «Wir sind glücklich und dankbar, dass wir wieder hier sind.» Zum ersten Mal seit jenem Schicksalstag sind sie bereit, einer Journalistin zu erzählen, wie sie dieses Jahr gemeistert haben. Schon wenige Tage nach dem Brand stand für die Ermittler fest, dass sich höchstwahrscheinlich ein Mehrfachstecker entzündet hatte. Der Familie könne keine Fahrlässigkeit vorgeworfen werden, betonte die Polizei. Eine Busse gab es deshalb nicht.

Sie bekamen Kleider und Obdach

Noch bevor die Branduntersuchung abgeschlossen war, hatte Familie Boutellier sich entschieden, dass sie ihr Einfamilienhaus wieder aufbauen will. Georges Boutellier kontaktierte Beat Klaus von der Brugger Architheke und fragte ihn, ob er sie dabei unterstützen würde. Klaus überlegte nicht lange und sagte zu. Auch die Solidarität in der Nachbarschaft war gross. Boutelliers bekamen Kleider, ein Dach über dem Kopf und moralische Unterstützung.

Ein feuerfester Safe mit Schmuck und Dokumenten hatte den Brand unbeschadet überstanden. Von einer spezialisierten Firma wurden einige intakte Kleidungsstücke und Gegenstände gereinigt. Doch das Allermeiste war zerstört. «Dass wir alle Fotos und Erinnerungen an unsere beiden Kinder verloren haben, schmerzt mich sehr», sagt Christina Boutellier. Die Nacht vor dem Brand war die erste, die Tochter Laura nach einem WG-Aufenthalt wieder im Elternhaus verbracht hatte. Überhaupt sei die 25-Jährige ihnen in diesem Jahr eine grosse Stütze gewesen, betont die Mutter.

«Das Schönste war, dass wir erfahren durften, was es heisst, eine Familie, ehrliche Freunde und gute Nachbarn zu haben», bilanziert Georges Boutellier (74). Ein Geschenk sei es gewesen, dass ihre nächsten Nachbarn sogar das Schlafzimmer des Sohns räumten, damit Boutelliers vorübergehend dort wohnen konnten. Später stellte ihnen ein anderer Nachbar einen möblierten Hausteil zur Verfügung, wo sie nun bis zum 6. Dezember wohnten und so in ihrem Quartier bleiben konnten.

Christinas grösster Wunsch war es, an Weihnachten wieder zu Hause zu sein. «Wir hatten vorwiegend Handwerker aus der Region, die an unserem Schicksal Anteil nahmen und alles daransetzten, dass sie uns diesen Wunsch erfüllen konnten», erzählt die 64-Jährige. Das alte Haus wurde in den 1950er-Jahren vom Brugger Architekten Ernst Strasser entworfen. Ziel war es, die Liegenschaft im gleichen Stil wieder aufzubauen. «Die markanteste Änderung ist, dass wir jetzt eine offene Küche und modernere Bäder haben», sagt Georges Boutellier.

Schlaftabletten halfen nicht

Nach dem Brand hatte sich Georges Boutellier stark zurückgezogen. Er hatte keine Lust auf die immer gleichen Fragen. Auch an die Klassenzusammenkunft mochte er nicht gehen.

Obwohl das Erlebnis die Familie zusammengeschweisst hat, so ist jedes Mitglied anders mit diesem Schicksalsschlag umgegangen. In der Nacht wachte Georges Boutellier oft auf und hatte stets den gleichen Film vor Augen: Er sah, wie sein Haus brannte. Da Schlaftabletten das Problem nicht lösten, suchte er einen Psychologen auf. «Dies hat mir sehr geholfen, das Erlebte zu verarbeiten», sagt Georges Boutellier. «Meinem Mann ging es wirklich schlecht», räumt Christina Boutellier ein. Im Gegensatz zu ihm verarbeitete sie das Erlebte bei den vielen schönen Begegnungen mit Freunden und Bekannten.

«Wäre der Brand nachts ausgebrochen, hätten wir vermutlich nicht überlebt», sagt Christina Boutellier und streichelt ihrem Mann über den Arm. Ihr Fazit lautet: «Wir haben es gut gemacht und gelernt, loszulassen. Das Leben ist das Wichtigste. Nicht der Besitz.» Im neuen Haus gibt es keine Steckerleisten mehr. Boutelliers haben vorgesorgt und viele Steckdosen einbauen lassen.