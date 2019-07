Es war im September 2018, als Larissa Streule (22) und Simon Müller (23) zu Besuch waren in Schinznach-Bad bei Maddy Hoppenbrouwers und Alec Gagneux. Das Thurgauer Paar aus Güttingen liess sich vom Inserat auf Airbnb überzeugen. «Erstens stimmte der Ort für mich, weil ich auf dem Herzberg einen Kurs besuchen wollte, und auch der schöne Garten hat uns überzeugt», sagt Simon Müller.

Das alte Haus und die Permakultur hätten ebenfalls ihr Interesse an der Unterkunft geweckt. Als «mega herzig, schön eingerichtet und alternativ» bezeichnet Larissa Streule die Airbnb-Unterkunft. Und während Simon Müller auf dem Herzberg zur Schule ging, konnte sie im 150-jährigen Bauernhaus am Laptop arbeiten und Ferien geniessen. «Ich durfte mit Maddy und Alec mitessen, wenn ich wollte, sie nahmen mich auch mit zum Schwimmen in die Aare», erzählt Larissa Streule.