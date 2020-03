Ein gutes Jahr und mehrere Jubiläen: Jahresversammlung der Musikgesellschaft

Nach dem Abendessen begann der offizielle Teil. Präsidentin Regula Zwicky konnte in ihrem Bericht ein gutes Jahr Revue passieren lassen. Dank der ausgezeichneten Vorbereitung durch die Vorstandsmitglieder wurden alle Protokolle und Berichte angenommen.

Raffaela Nater wurde in den Vorstand aufgenommen. Dirigent und Musikkommission wurden bestätigt, vor allem aber konnten mehrere Jubiläen gefeiert werden. Mirjam Keller wurde nach 20 Jahren zum MGL-Ehrenmitglied ernannt, Koni Fuchs bekam Applaus für 60 Jahre aktives Musizieren und Kassierer Werner Eichenberger war überrascht, dass er sein Amt in der MGL seit 30 Jahren ausübt.

Was die traditionellen Konzerte der MGL anbelangt, wird es in diesem Jahr eine kleine Änderung geben: Das Adventskonzert wird nicht am ersten Adventssonntag, sondern einen Tag zuvor am Samstag stattfinden. Nach 57 Minuten waren alle Traktanden besprochen, sodass das Dessert eröffnet werden konnte.