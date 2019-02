Im Zusammenhang mit dem Wegzug des Produktionsbetriebs der Druckerei Effingerhof nach Kleindöttingen und dem Verkauf des Firmenareals an der Storchengasse entstand im Auftrag der Abteilung Planung und Bau der Stadt Brugg ein architekturhistorisches Gutachten. Erstellt wurde dieses von Kunsthistoriker Fabian Furter aus Baden. Zum Einstieg in die zweitletzte öffentliche Werkstatt zur Umnutzung des Effingerhofs diesen Donnerstag wird er einen Fachvortrag zum historischen Kontext sowie zum Umgang mit der Bausubstanz halten.

Auf dem heutigen Druckerei-Areal in Brugg stand bis 1864 der alte Effingerhof, ist Furters Gutachten zu entnehmen. Erbaut durch Herzog Albrecht II. von Österreich (geboren auf der Habsburg) Anfang des 14. Jahrhunderts gelangte das in die Ringmauer von Brugg integrierte Wohnkastell unter einem mächtigen Walmdach 1323 in den Besitz der Familie Effinger. Die Effinger waren ein Dienstadelsgeschlecht der Habsburger und nutzten den Effingerhof während Generationen als Herrensitz. 1598 ging die Festung in den Besitz der Stadt Brugg über und wurde fortan als Magazin sowie Kornhaus benutzt.

Ortsbürger machten ein Geschenk

Im Dezember 1863 traten die Ortsbürger den alten Effingerhof unentgeltlich an Gottlieb Friedrich Fisch-Hagenbuch (1817–1887) ab mit der Auflage, an dessen Stelle ein industrielles Etablissement zu errichten. Fisch quittierte das Geschenk mit 5000 Franken in bar zuhanden der Stadt und beabsichtigte, eine Buchdruckerei aufzubauen. Durch das Geschenk an den ursprünglich aus Brugg stammenden Unternehmer erhoffte man sich, endlich industrielles Gewerbe anzulocken. Fisch war bis dahin als Geschäftsführer von Orell Füssli und Redaktor der Neuen Zürcher Zeitung in Zürich tätig. Der historischen Bausubstanz des Effingerhofs wurde damals keine Bedeutung beigemessen.