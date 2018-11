In einer ersten Etappe wurde im Stadtmuseum der Stäblisaal renoviert. Dieser erfreut sich grosser Beliebtheit für standesamtliche Trauungen oder andere Anlässe. Allerdings: Für die Kunstwerke im Saal ist es ungünstig, wenn viele Menschen im Raum sind und so das Klima verändern. Es braucht entsprechend Entlastung für den Stäblisaal.

Darum sollen nun in einer zweiten Etappe das Erdgeschoss und das zweite Obergeschoss renoviert werden. Geplant ist, dass das Erdgeschoss direkt und ohne Verbindung in die anderen Stockwerke auch ausserhalb der Öffnungszeiten des Stadtmuseums zugänglich ist. Mit einem Besuch im Erdgeschoss des Stadtmuseums könnten beispielsweise Stadtführungen noch ergänzt werden. Im Raum ausgestellt werden sollen die Kanonen, die jeweils am Jugendfestmorgen auf dem Hexenplatz im Einsatz sind, zudem sollen weitere ausgewählte Schlüsselobjekte sowie ein Zeitstrahl der Brugger Stadtgeschichte gezeigt werden.

Die Ortsbürger entscheiden

Genutzt werden kann der Raum auch für Anlässe, Vorträge und Apéros, die beispielsweise im Zusammenhang mit Hochzeiten im Stäblisaal und Veranstaltungen des Museums stattfinden dürften. Eine Teeküche befindet sich auf derselben Ebene. Ausgestattet ist der Eingang mit einem Windfang. Unklar ist noch, ob allenfalls noch eine WC-Anlage eingebaut wird. Das ist noch Gegenstand der Abklärungen. Im zweiten Obergeschoss soll Platz geschaffen werden für eine erneuerte Dauerausstellung. Zudem sollen die gut dokumentierten Objekte und Bilder aus der Sammlung online zugänglich gemacht werden. Dazu muss aber die Website des Museums gut gestaltet und aktuell sein.

Um das alles umsetzen zu können, entscheiden die Brugger Ortsbürger am Dienstag, 4. Dezember, über einen Projektierungskredit von 103 000 Franken. In der Projektphase soll noch einiges untersucht werden. Erstens die Standsicherheit des Gebäudes. Im heutigen Zustand ist im Erdgeschoss eine mittige Raumstütze vorhanden. Das ursprüngliche Holzwerk – das Gebäude stammt aus dem Jahr 1673 – sei vormals aber ohne diese ausgekommen, heisst es in der Botschaft an die Ortsbürger. Für grössere Veranstaltungen sei diese Raumstütze störend, weil sie das statische System des Gebäudes verunklärt und die Blickbeziehungen beeinträchtigt. Zweitens soll der Estrich energetisch untersucht werden. Erwartet werde, dass der Dämmstandard nicht ausreichend ist. Im Sommer heize sich der Raum stark auf und im Winter kühlt er erfahrungsgemäss rasch aus. Drittens sollen die Kosten für eine dezente Fassadenbeleuchtung ermittelt werden und viertens soll geprüft werden, ob Swisslos einen Zuschuss gewährt.

Fertigstellung im Mai/Juni 2021

Der zuständige Brugger Vizeammann, Leo Geissmann (CVP), rechnet momentan mit Kosten von 740 000 Franken für die Umbaumassnahmen. Die Kosten seien im Finanzplan 2018–23 der Ortsbürgergemeinde enthalten. Stimmt die Ortsbürgerversammlung dem Projektierungskredit zu, so sollen die Aufträge an die Planer im Januar 2019 ausgeschrieben werden. In einem Jahr soll dann die Ortsbürgergemeinde über den Baukredit befinden. Geplant ist die Fertigstellung der umfassenden Sanierung im Mai/Juni 2021.

Der Renovation liegt das Leitbild aus dem Jahr 2012 zugrunde, das folgende Aufgaben für das Stadtmuseum festgehalten hat: Das Sammeln, Erhalten, Erschliessen, Ausstellen und Vermitteln von Kulturgut; eine Dauerausstellung zur Stadtgeschichte im Museum realisieren; ein offenes Haus mit öffentlichen Anlässen für die Bevölkerung zur Verfügung stellen sowie Räume für Trauungen, Apéros und andere Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Das könnte mit der Sanierung erreicht werden.

Ortsbürgerversammlung am Dienstag, 4. Dezember um 20 Uhr im Rathaussaal.