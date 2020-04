Ein Einweggrill steckt drei Autos in Brand

Auf einem Spaziergang mit ihrer Mutter erblickte eine 31-jährige Frau am Freitagabend Flammen auf einem Parkplatz am Waldrand in Brugg. Sie meldete sich mit ihrem Video bei 20 Minuten.

Die Zeitung berichtete am Samstag, dass die Brandursache ein Einweggrill auf einem der Sitze der Autos gewesen sein soll. Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, Bernhard Graser, bestätigte gegenüber 20 Minuten, dass eine Brandmeldung eingegangen sei: «Der schwarze VW Golf auf dem Parkplatz gehörte zwei Personen, die an der Örtlichkeit grillieren waren.»

Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Personen danach ihren Einweggrill im Auto deponiert haben. Während des Verdauungsspaziergangs fing dann das Auto an zu brennen. «Als die beiden Personen wieder zurück kamen, standen bereits zwei weitere Autos in Vollbrand», so der Mediensprecher gegenüber 20 Minuten.

Rund dreissig Minuten war die Strasse gesperrt, laut der Leserreporterin. Es soll ziemlich gestunken haben und die Autos seien vollends niedergebrannt. Der Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau sprach von einem Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (20min/mma)

Die aktuellen Polizeibilder: