Der Wunsch nach einem grossen Dorffest – die letzten beiden fanden 1995 und 2001 statt – sei in der Bevölkerung immer wieder laut geworden, sagte Erne. Und so deklarierte der Gemeinderat dieses Vorhaben sogar zu einem Legislaturziel. 2015 fiel der Startschuss. Laut OK-Präsidentin gab es seither 22 OK-Sitzungen und zweimal habe man die ganze Bevölkerung zu einem Infoanlass eingeladen.

Mit Kirchenglocken anstatt Böllerschüssen (wegen des Feuerverbots) wurde am Freitagabend um 17 Uhr in der 330-Seelen-Gemeinde das Dorffest 800 Jahre Mandach «e rondi Sach» eingeläutet. An der anschliessenden offiziellen Festeröffnung für geladene Gäste in der Turnhalle wünschten OK-Präsidentin Sabine Vogt und Gemeindeammann Lukas Erne allen Besuchern ein unvergessliches Wochenende.

In seiner Festansprache wies dann Historiker und Grossrat, Titus Meier, darauf hin, dass der Ortsname Mandach gallo-romanischen Ursprungs ist und sich vom spätlateinischen Manduccacum ableitet, was soviel heisst wie «dem Manduccus gehörendes Landgut». Möglicherweise war das der Besitzer des römischen Guthofs am heutigen Kirchenstandort. In einer Urkunde aus dem Jahr 1218 wurde erstmals ein Ritter von Mandach erwähnt, der als «Meier» des Stifts Säckingen als Zeuge aufgeführt ist. Dem runden Geburtstag dieser Urkunde ist das aktuelle Dorffest zu verdanken.

Mandach geriet aufgrund seiner Lage direkt hinter dem Rotberg unter Berner Herrschaft. Speziell: Zur Zeit der Reformation um 1528 belegte der Pfarrer von den insgesamt 264 Pfarrstellen im Staat Bern den Rang 28, was das Einkommen betraf. Denn er war gleichzeitig noch Bauer und musste einen Hof mit 16 Hektaren Land bewirtschaften. Ausserdem war er verpflichtet, den Zuchtstier und den Zuchteber für die Mandacher Bauern zu halten. So verdiente er mehr als die Prediger am Berner Münster.

Kleine Dörfer feiern grösste Feste

Später gehörte Mandach zur Landvogtei Schenkenberg. Alle wichtigen Geschäfte wurden in der Stadt Brugg in der Landschreiberei öffentlich bekundet. Die Untervogtei Mandach-Hottwil bildete zusammen mit Etzwil einen eigenen Gerichtskreis. Die Landwirtschaft konnte im 20. Jahrhundert verbessert werden. Bereits 1929 wurde eine Güterregulierung durchgeführt. Mandach entwickelte sich zum Vorzeigedorf. Damit stieg laut Meier auch das Selbstwertgefühl gegenüber der Gemeinde Hottwil.

Landstatthalter Urs Hofmann sagte: «Als Regierungsrat ist mir immer wieder aufgefallen, dass gerade kleine Dörfer es schaffen, grosse und attraktive Dorffester zu organisieren.» Das Zusammengehörigkeitsgefühl sei hier offenkundig sehr ausgeprägt und möge den Mandachern viel Energie für die Gestaltung der Zukunft geben.