Céline spielt auf der Querflöte «Sonate in C-Dur». Anna zeigt mit dem Stück «Méditation», was sie auf der Violine kann und zuletzt spielen Hanna, am Cello, und Anouk, an der Klarinette, zusammen ein Duett. Marc Urech, ein Klarinettenlehrer, erklärt, wie es zu diesem Duett kam: «Die beiden spielen in einem Orchester zusammen, aber da sitzen sie soweit auseinander und darum haben sie diese Chance gepackt, einmal nebeneinanderzusitzen.»

Ursula Weber gibt nach vier Jahren am 31. Januar die Leitung der Musikschule an Sylvia Gmür weiter. Nach dem Konzert bedankt sich Janina Zünd, die Präsidentin der Musikschulkommission Windisch, für das Engagement der abtretenden Leiterin. Sie tut das aber nicht in einer gewöhnlichen Rede, sondern mit C-Dur: «C steht für Chanson und damit für das 40-Jahre-Jubiläum der Musikschule, das Ursula Weber als erste grosse Aufgabe gleich zu Beginn zu bewältigen hatte», erklärt Gmür. Sie bedankt sich mit jedem Ton der Oktave für einen Teil der Arbeit, die Weber in den letzten vier Jahren geleistet hat. G steht für die vielen Gespräche oder H für das eingesetzte Herzblut. Schliesslich kommt Gmür wieder bei C an: «Dieses C steht für Change und damit für die neue Leiterin Sylvia Gmür, die sich seit dem 15. Januar einarbeitet.»