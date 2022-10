Eigeschau 23 Neun Jahre nach der letzten Ausgabe gibt es im Eigenamt wieder eine Gewerbeschau Vom 13. bis 15. Oktober 2023 organisiert der Gewerbeverein Birr-Lupfig die nächste Gewerbeausstellung. Ausstellerinnen und Aussteller können sich noch bis am 30. November anmelden.

OK-Präsident Thomas Burkard begrüsste bei der offiziellen Eröffnung der Eigeschau im Oktober 2014 die Gäste. Michael Hunziker

Die nächste Gewerbeausstellung organisiert der Gewerbeverein Birr-Lupfig vom 13. bis 15. Oktober 2023. Nachdem die Coronapandemie die Anstrengungen für die Durchführung im 2020 jäh unterbrochen hatte, «ist das OK seit einiger Zeit wieder am Arbeiten», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Gastrecht wird die Eigeschau erneut in den Mehrzweckhallen Nidermatt bei der Schulanlage Birr geniessen. Die letzte Durchführung war im Oktober 2014 und zog gegen 7000 Besucherinnen und Besucher an.

Thomas Burkard steht auch der Eigeschau 23 als OK-Präsident vor. zvg

Der Grossanlass in einem Jahr ist für viele Firmen aus dem Eigenamt und der näheren Umgebung eine gute Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Zudem können Vereine Einblick in das aktive Dorfleben geben und Rettungsdienste ihre Einsatzbereitschaft zeigen. Die Verantwortlichen halten fest:

«Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass Regionales wieder vermehrt an Wert gewinnt und auch mehr Sicherheit für uns alle bedeutet.»

Auch wenn heute viele Teile von irgendwo aus der Welt stammen, sind es vor allem regionale KMUs, welche diese zu einem Ganzen zusammenbauen. Sie übernehmen die Verantwortung für Kosten, Termine und gewährleisten die Funktion. Viele junge Menschen finden in lokalen Betrieben eine Lehrstelle und Arbeit.

Auch Säulirennen – wie im Oktober 2014 – soll es an der Eigeschau 23 wieder geben. Claudia Meier

Die Unternehmen präsentieren sich, damit die Bevölkerung das attraktive, naheliegende Gewerbe besser kennen lernt. Netzwerke sollen nicht nur digital, sondern auch analog ausgebaut werden. Die Anmeldefrist für Ausstellende wurde bis 30. November verlängert. An der Eigeschau 23 werden Festwirtschaft, einen Tummelplatz für Kinder und Tombola geboten.