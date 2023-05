Eigenamt «In der Region bestens verwurzelt»: 31-jähriger Christoph Vogt startet im August als Leiter der Musikschule Stephan Langenbach gibt seine Tätigkeit im Eigenamt auf. Auf ihn folgt ein Berufsmusiker aus dem Schenkenbergertal.

Christoph Vogt (rechts) folgt als Leiter der Musikschule Eigenamt auf Stephan Langenbach. Bild: zvg

Im Eigenamt geht eine Ära zu Ende: Nach 25 Jahren als Klavierlehrer und 15 Jahren als Musikschulleiter wird Stephan Langenbach die Musikschule (MS) Eigenamt per Ende Schuljahr 2022/2023 verlassen. Wie die Institution schreibt, übernimmt der 49-Jährige neu das Amt als Schulleiter der Musikschule Brugg. Vorgänger Jürg Moser gibt seine Tätigkeit infolge Pensionierung auf.

Langenbach könne auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken. Dazu heisst es in der Mitteilung von dieser Woche: «Während seiner Amtszeit wurde die MS Eigenamt kontinuierlich professionalisiert.» Schwerpunkte seines Schaffens seien unter anderem Schulentwicklung, die Einführung fortschrittlicher Arbeitsbedingungen, Qualitätsmanagement und Personalentwicklung gewesen.

Als Pädagoge habe Langenbach mit seinen Schülerinnen und Schülern an regionalen und nationalen Klavierwettbewerben zahlreiche Erfolge erspielen können.

Seit vier Jahren unterrichtet Vogt Schlagzeug

Der Vorstand der Musikschule Eigenamt, bestehend aus Vertretungen der Gemeinderäte Birr, Lupfig und Birrhard, hat Christoph Vogt zum neuen Musikschulleiter gewählt. Gemäss dem Schreiben unterrichtet der 31-jährige Berufsmusiker seit vier Jahren an der MS Eigenamt Schlagzeug.

Vogt stammt aus Gebenstorf und ist im Schenkenbergertal wohnhaft. «Dadurch ist er in der Region bestens verwurzelt», führt die Institution dazu aus. Er hat an den Musikhochschulen Luzern und Bern klassische Perkussion studiert und spielt regelmässig als Schlagzeuger im Berufsorchester Biel-Solothurn.

Als Dirigent der Musikgesellschaft Schinznach-Dorf und des Jugendspiels Schenkenbergertal kenne er sich auch in der regionalen Blasmusikszene aus und verfüge als Musiker über eine sehr grosse stilistische Vielfalt. Christoph Vogt tritt sein neues Amt per 1. August an. (az)